Jesús Bernal: "El Real Zaragoza tiene plantilla para pelear por todo"

Jesus Bernal (Muniesa, 1996) ejerce de timón del Racing de Ferrol. Estuvo muy cerca de pisar el primer equipo del Real Zaragoza en 2017 cuando despuntaba en su filial. Pero el fútbol le llevó hacia el profesionalismo por el camino largo. Como buen hijo de tierra minera, lo ha alcanzado con mucho pico y mucha pala.

¿Cuánto de cerca estuvo de debutar con el primer equipo en aquella primavera de 2017 con Láinez de entrenador eventual?César contó ese año conmigo en el filial como titular. Creo que jugué casi todos los partidos. Cuando a César lo suben al primer equipo y viene Javi Suárez al Aragón, estuve casi todas las semanas en dinámica del primer equipo. Sin embargo, no se dio esa oportunidad de debutar. Yo acababa, además contrato, y no se dio la circunstancia.

Su camino hacia el fútbol profesional ha seguido un trazado laberíntico. ¿Qué ha sido lo más duro?En todas las temporadas, se viven momentos complicados y de todos ellos se aprende. Ha sido un camino diferente al habitual de jugar en un filial, subir al primer equipo y asentarte en él. Mi caso no ha sido así. Me ha tocado crecer como futbolista y como persona fuera de casa. Cuando eres joven, maduras mucho más.

¿Qué significado tiene el Zaragoza para usted?Es el club de mi Comunidad, el equipo del que somos aficionados en mi familia y al que apoyan mis amigos. Lo seguía de pequeño y lo sigo siguiendo.

Todo empezó en las calles de Muniesa, en las Cuencas Mineras turolenses…Así es. Yo viví en el pueblo hasta los 17 años, cuando marché a estudiar a Zaragoza. Hice hasta segundo de la ESO en Muniesa y el resto del instituto en Utrillas. Hasta que me voy a Zaragoza, toda la familia tuvo que hacer muchos esfuerzos para que yo subiera a entrenar. Era muy pequeño para ir solo en el autobús y me acompañaba mi hermano, dos años más mayor que yo, que también jugaba y así aprovechábamos el viaje. O me tenían que llevar un par de días a la semana mis padres. También los clubes me facilitaban las cosas porque había días que no podía ir a entrenar y no me ponían impedimentos. Estoy muy agradecido a mi familia, porque ellos me han ayudado a luchar por lo que quería.

¿Qué añora más del pueblo?Criarse en un pueblo es distinto. La libertad de estar todo el día en la calle, volver a casa a cenar y volver a salir… Se echa de menos la cercanía de la gente. Muniesa es una familia grande. Sales de casa, y hablas con uno, con otro… Yo soy muy feliz cuando me paso por allí.

¿Cuáles son esos clubes en los que comenzó a jugar al fútbol?En Muniesa hacía fútbol sala. Como estábamos poca gente allí, se hacía equipo con chicos de varias edades. Luego, en un campus de verano de alevines, me vio un director deportivo que se llama Rafa Plou y me llevó al Santa Isabel. Mis padres no estaban muy convencidos. Yo era muy pequeño y tenía que subir desde el pueblo a los entrenamientos. Era una paliza para todos. Pero dimos el paso. Luego, del Santa Isabel fui al San Gregorio. Y de allí al Stadium Casablanca. Al acabar juveniles, me firma el Zaragoza para el filial.