Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: El Racing Club Zaragoza suma un valioso punto ante el Espanyol

Partido de la jornada: ESPANYOL 0-0 RACING CLUB ZARAGOZA

Espanyol: Llorenç, Yang (José Ángel, 58), Roger, Carlos, Pedrola (Ciuró, 58), Delgado, Joris, Jan (Izan, 82), Rufo, Torondel (Mateo, 71) y Leo (Hugo, 82).

Racing Club Zaragoza: Montañés, Francés, Franco, Nicolás, Palacio, Víctor (Marzal, 76), Divasson (Wallid, 70), Sanjuán (Lobato, 70), Regidor (Nadal, 76), Pamiés e Ian (Lalo, 57).

Árbitro: Berjaga Ruz. Amonestó a Yang; Palacio, Sanjuán y Francés.

Comentario: El Racing Club Zaragoza consiguió un valioso punto en su visita al Ciudad Sportiva Dani Jarque tras un partido igualado en un campo muy difícil y que el cuadro zaragozano incluso mereció más por juego y ocasiones. El partido estuvo muy entretenido a pesar de la ausencia de goles. Con la igualdad como nota dominante desde el inicio, ambos equipos tuvieron ocasiones para inaugurar el marcador pero les faltó acierto. Con el paso de los minutos el cuadro catalán se fue haciendo con el control del partido y generó peligro especialmente a balón parado, pero se llegó sin goles al descanso. El paso por vestuarios cambió totalmente el rumbo del partido y fue el Racing Club el equipo dominador y que gozó de las mejores ocasiones. Francés, con un remate tras un saque de esquina, estuvo cerca de hacer el primero, pero una gran parada de Llorenç lo impidió. Minutos después, Marzal recogió un rechace en el borde del área y disparó fuerte, pero se marchó rozando la escuadra. Lalo también pudo deshacer el empate tras un disparo cruzado después de una gran jugada individual, pero se marchó fuera. Sin embargo, el Racing Club estuvo a punto de llevarse un disgusto en el añadido. Nadal se vistió de héroe al sacar bajo palos un remate del Espanyol cuando Montañés estaba ya batido. Al final, empate en un partido que incluso el Racing Club mereció algo más.

CORNELLÁ 1-1 REAL ZARAGOZA

Cornellá: Álex, Aly, Didac (Roman, 80), Alejandro, Antonio, Pedro, Archs (Boiro, 61), Gerard (Hugo, 80), Tejada, Javier (Juli, 70) e Iker (Benet, 80).

Real Zaragoza: Espuña, Diego, Motilva, Diego, Aznar, Miguel, Pinilla (Olmos, 75), Barrachina, Dennis (Conte, 85), Jano (Tobajas, 85) y Cantero (Vadillo, 70).

Goles: 0-1, min. 47: Cantero. 1-1, min. 85: Juli.

Árbitro: Fernández Quintero. Amonestó a los locales Aly, Didac y Roman.

Comentario: El Real Zaragoza no pasó del empate en Cornellá. Los de Javier Garcés dominaron la posesión pero les faltó determinación en los últimos metros ante un Cornellá bien plantado sobre el césped y sin dejar espacios en defensa. Los primeros 45 minutos pasaron sin grandes sobresaltos y sin ocasiones claras para ninguno. Nada más comenzar la segunda parte Cantero hizo el primer tanto del partido y puso por delante al Real Zaragoza. Con el paso de los minutos los locales fueron ganando metros y encerrando al conjunto zaragocista en su propio campo. Los dos entrenadores buscaron aire fresco con numerosas sustituciones y finalmente Juli consiguió el empate a falta de 5 minutos para el final. En la fase final del partido, el Zaragoza intentó con más corazón que cabeza el gol de la victoria pero no llegó, rompiendo a su con su pleno de victorias hasta la fecha en el siempre difícil campo del Cornellá.

DAMM 3-0 HUESCA

Damm: Víctor, Camilo, Pastor, Jordi (Maikel, 57), Roger, Trigui, Markel (Lluis, 51), Guifré (Cucu, 51), Salva (Lugo, 63), Miguel y Fran (Rodríguez, 63).

Huesca: Eloy, Monteagudo (Moha, 46), Diego, Peregrina, Martín (Álex, 66), Javier (Pau, 59), Lucena, Fontán (Edgar, 46), Ayman (Ojeda, 77), Iker Gil y Sandro.

Goles: 1-0, min. 25: Fran. 2-0, min. 38: Salva. 3-0, min. 50: Fran.

Árbitro: Curiel Riera. Amonestó a Maikel; Javier, Martín y Lucena.

Comentario: Duro correctivo para la SD Huesca en su visita a la Damm. El conjunto oscense entró bien en el partido y la primera parte estuvo muy igualada en los primeros minutos pero el cuadro catalán mostró más acierto de cara a portería y se marchó con una importante ventaja a vestuarios. Fran, que fue el jugador más decisivo del encuentro, puso el primer gol en el marcador de libre directo tras un disparo que se envenenó y acabó sorprendiendo a Eloy al palo largo. El propio Fran conectó con Salva pocos minutos después para hacer el segundo con un disparo desde dentro del área. El Huesca lo intentó con disparos lejanos y alguna jugada a balón parado pero no llegó a crear peligro claro. Tras el descanso, la Damm estuvo cómoda en todo momento y no vio peligrar su ventaja en ningún momento. Fran acertó de nuevo para poner el tercero con un golazo en el 50’ y a partir de ese momento el partido entró en una fase de control y ambos equipos bajaron revoluciones. Al final, victoria clara para la Damm ante un Huesca que lo intentó pero no pudo, y que se encontró a un rival superior.