El exzaragocista Bono desvela su pillería en la tanda de penaltis para ganar a España

Marruecos eliminó a España en el pasado Mundial Catar 2022 en cuartos de final, con una sobresaliente actuación de su portero Yassine Bounou, mejor conocido como ‘Bono’. El exzaragocista, que actualmente defiende los colores del Sevilla, atajó dos penas máximas, lo que le valió todos los halagos y un premio MVP, el reconocimiento que se le da al deportista más destacado de un partido.

Meses después, Bono habló sobre la clave de aquello y su respuesta sorprendió a muchos. “Tuve una charla con el arquero de España antes de la tanda en el Mundial. Él tenía en la mano una lista con nuestros jugadores y a donde iban a patear. Me dijo: ‘voy a dejar el papel detrás del arco. No lo toques’. Le dije: ‘no te preocupes. No lo voy a tocar. Pero escóndelo bien. Je’. Cuando Sabiri vino a patear, le dije que cambie su disparo. Que patee a otro lado. Él asintió y metió su penal”, comentó el marroquí.

Así, Sabiri, Ziyech y Achraf lograron marcar a España, mientras que Pablo Sarabia mandó el balón al poste y Bono paró los lanzamientos de Carlos Soler y Sergio Busquets.

Marruecos se impuso 3-0 desde los 12 pasos y eliminó a la selección de Luis Enrique, que dejó el puesto de entrenador tras la disputa de la cita continental.

Su pasado zaragocista

Al Real Zaragoza llegó Yassine Bono (Montreal, Canadá, 1991) cedido por el Atlético en el 2014. Entre De Gea y Courtois habían puesto muy cara la portería colchonera. Después, agregaría más dificultades aún el sobredimensionado Oblak. Sí, el bueno, por supuesto, era y es Courtois... Volvamos a Bono. En el curso 14-15 jugó 16 partidos, encajando 21 goles.

Paradójicamente, disputó más partidos que él el canterano Óscar Whalley, que fue titular en 19 encuentros. Ya saben, las citaciones de Bono con la selección marroquí... De una de esas convocatorias todavía nos acordamos, cuando no compareció en La Romareda en el 0-3 ante el Girona. Y no nos acordamos más porque remontamos en Montilivi (1-4). Luego, ya hemos contado lo que pasó en Las Palmas... En el ejercicio liguero 15-16, Bono volvió a ser cedido por el Atlético de Madrid.

Compareció en 19 ocasiones bajo el portal aragonés. Paradójicamente de nuevo, el otro portero, Manu Herrera en este caso, jugó más que él, con 23 titularidades. Tampoco hubo ascenso ese año. Ni promoción, tras caer con estrépito en la última jornada ante la Llagostera (6-2) en el oprobio de Palamós. Pero allí no defendía el arco Bono, sino Manu Herrera. Bono la pifió en Las Palmas. Todo lo contrario que en Catar contra España.