Euforia marroquí en Zaragoza: "Hemos esperado 36 años para vivir un día así"

Hay quien asegura que el fútbol no es más que un simple deporte en el que 22 hombres vestidos con pantalón corto persiguen un balón. Este martes, con la disputa del Marruecos-España del Mundial de Catar 2022, esta vulgar afirmación volvió a quedar en entredicho. Bastó con presenciar la gesta africana rodeado de una representación de más de 120 aficionados marroquíes para comprobar que lo que había en juego era mucho más que un simple partido de fútbol. No solo hubo emoción y nervios, ingredientes indisolubles en un encuentro de estas características, hubo también tensión y, sobre todo, lágrimas. La comunidad marroquí, una de las más multitudinarias en Aragón con 21.768 residentes, parecía no creer lo que estaba viviendo: por primera vez en la historia, su selección de fútbol había accedido a los cuartos de final de un Mundial.

«Hemos esperado 36 años para vivir una tarde así. Esto es increíble, no sé ni qué decir», declaraba Abdelghani El Azouazi, al borde del llanto, nada más concluir la tanda de penaltis. Mucho más reveladora era la afirmación de Ryan, de solo 11 años, a escasos segundos de comenzar el intercambio de golpes desde los 11 metros: «Tengo miedo, se me va a salir el corazón», aseguraba el pequeño con voz temblorosa y asustadiza. Él, como miles de jóvenes, ni siquiera había nacido cuando Marruecos cayó eliminada por última vez en los octavos de final del Mundial de México 86.

El restaurante Idolan, en pleno corazón de Conde Aranda, se quedó pequeño para acoger a los numerosos compatriotas que asistieron para vivir en directo el partido. Durante todo el choque, los aficionados marroquíes animaban a En-Nesyri, El Yamiq, Bono y compañía como si pudieran escuchar sus arengas a casi 7.000 kilómetros de Doha. «Estoy muy contento, es un día muy importante para todo el pueblo de Marruecos, pero también siento pena por la eliminación de la selección española», confesaba Mohamed Tamer, un marroquí afincado en España desde hace más de 30 años, que en las horas previas a la cita dijo tener «el corazón partido».

Decenas de personas se han congregado en la plaza de España de Zaragoza para festejar el triunfo de su país ante la Roja.

«¿Por qué os manifestáis?»

Nada más consumar el hito, cientos de marroquíes se echaron a las calles de la capital aragonesa para festejar la victoria. Era tal el incesante goteo de aficionados con camisetas y banderas africanas que más de un viandante se quedó perplejo. «¿Por qué os manifestáis?», le preguntó una señora a uno de los seguidores marroquíes. «¡Acabamos de hacer historia, señora!», zanjó un joven sin detener el paso.

Las lógicas ganas de fiesta y celebración eran incontrolables, especialmente en los más jóvenes, que nunca habían visto llegar tan lejos a su selección. «El día de hoy es inolvidable para todos nosotros, siempre recordaremos dónde y qué estábamos haciendo», sentenció Abdelouahed Brimi.