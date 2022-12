La comunidad marroquí en Aragón, con el "corazón dividido" ante el partido: "Es como elegir entre papá y mamá"

“El pueblo marroquí lleva 36 años esperando un partido así”. Esta rotunda afirmación basta para resumir cuál es el sentir de Marruecos de cara al encuentro de octavos del final del Mundial, una cita con la historia que disputará este martes (16.00) ante España. Mohamed Tamer, Abdelouahed Brimi, Abdelghani El Azouazi, Lamhar Mohammed y Mbarek Guerdousraf son cinco de los 21.768 marroquíes que residen en Aragón, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una multitudinaria comunidad que, con evidentes sentimientos encontrados, afronta repleta de ilusión algo más que un simple encuentro de fútbol.

“Yo soy marroquí, pero llevo en España 30 años. Es el país donde como y donde me gano la vida. Conozco la historia de la selección española: Raúl, Butragueño, Gordillo... Son leyendas, esta historia conviene no olvidarla”, apunta Brimi. Junto a varias decenas de compatriotas, el seguidor norteafricano seguirá el partido desde el restaurante Idolan, ubicado junto a la calle Conde Aranda.

“Tengo el corazón partido. He vivido más años aquí que en mi país. Elegir entre Marruecos y España es como elegir entre papá y mamá, alguien tiene que ganar… Si pierde Marruecos no me pondré triste”, asegura Tamer, consciente de la importancia que alberga el choque para su selección. “Es la primera vez en la historia que Marruecos puede alcanzar los cuartos de final del Mundial. Todo el país está esperando la victoria, los jugadores quieren escribir la historia”, relata.

Hombres, mujeres, jóvenes, niños… Tanto en bares y restaurantes como en domicilios privados, toda la comunidad africana se congregará frente al televisor para empujar a su país. “Marruecos es un bloque que juega en equipo: todo el mundo ataca, defiende… Son jóvenes y tienen una condición física que les permite aguantar 90 minutos, incluso la prórroga”, advierte Tamer, que pronostica un 3-1 favorable a Marruecos. Aunque algo más comedido, su amigo El Azouazi también apuesta por el triunfo africano: "Espero que ganemos 2-1", dice.

Mbarek Guerdousraf, Mohamed Tamer, Abdelouahed Brimi, Lamhar Mohammed y Abdelghani El Azouazi sonríen con las banderas y las camisetas de Marruecos. Oliver Duch

De México a Catar

La última vez que la selección marroquí alcanzó los octavos de final fue en el Mundial de México en 1986. Después de no participar en cuatro ediciones, en Catar 2022 repiten por segunda vez consecutiva, tras el discreto papel que firmaron en Rusia 2018. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain), Hakim Ziyech (Chelsea), Youssef En-Nesyri (Sevilla) o los exzaragocistas Yassine Bounou (Sevilla) y Jawaf El Yamiq (Valladolid) son algunos de los referentes de una selección con amplia experiencia en el fútbol europeo.

“La mayoría de jugadores compiten en las mejores ligas de Europa: Bayern Munich, Chelsea… Todos quieren situar a Marruecos en un lugar grande de la historia”, reitera Brimi, que también observa algunas debilidades en la selección de Luis Enrique. “Es un equipo joven, con gran talento, pero la defensa no la veo bien. Hay algunas cosicas que dan opciones de ganar a Marruecos. Soñar es gratis”, afirma con una sonrisa.

Un deseo que contrasta con la teórica superioridad española. “Williams, Ansu Fati, Gavi, Pedri, Busquets, Asensio… España es un equipo con jugadores muy buenos que todo el mundo conoce. Si ganamos, no sentiremos alegría por haber eliminado a un rival, sino porque Marruecos alcance los cuartos de final por primera vez en su historia”, resume Tamer.