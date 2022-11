El Utebo recibe al Mérida con el reto de pasar la eliminatoria de Copa

El Utebo quiere pedirse una ronda más. El equipo azulón debuta hoy en la Copa del Rey recibiendo al Mérida, un equipo de Primera RFEF (una categoría más que el Utebo) en el campo de Santa Ana. La afición del Utebo ha demostrado en las taquillas que llega con ganas al partido. Pese a no ser un rival de altísimo nivel, hay justificantes de sobra para la motivación, como el hecho de que sea un partido único o, sobre todo, el derecho que da una victoria a medirse a un rival de Primera División en la siguiente eliminatoria.

Juan Carlos Beltrán, entrenador del Utebo, anuncia que su equipo va "a competir la eliminatoria", porque "el club está muy interesado en pasar de ronda". No se va a forzar a ningún jugador con molestias para no perderlos en liga, pero sí se va a sacar un once de garantías, como su fuera un encuentro de la competición doméstica. "El Utebo se toma el partido con ambición y seriedad, estamos para competir", señala Beltrán.

El entrenador del cuadro azulón cree que, aunque el Mérida es de una categoría superior, pueden tener sus opciones de pasar de ronda. "Ellos están acostumbrados a jugar en campos más grandes y de hierba natural", apunta el entrenador del equipo utebano.

Sobre su rival, señala que tiene "muy buen equipo", una plantilla "muy extensa con variantes". "Pueden jugar a muchas cosas. Tendremos que minimizar errores y llevarles a un partido largo, hacerles que estén incómodos", señala. "Tienen buen ataque y buenas bandas, tratan de tener la pelota. En este campo, con estas circunstancias, igual tienen más precauciones", dice.

A su juicio, su equipo también tiene "un estilo" similar, basado en el dominio de la pelota y que es el que van a mantener. "Es lo que vamos a plantear, y a ver qué pasa. A ver si somos capaces de tener el balón contra un equipo de más categoría", señala.

El entrenador ve a la afición "con mucha ilusión". "Estas cosas pasan pocas veces, la idea es que todo el mundo lo pueda disfrutar, tanto los jugadores como la gente del club. Es un premio que el equipo se ganó el año pasado", cree.

En el año de su ascenso, el Utebo está firmando una buena temporada, ya que el cuarto en el grupo 2 de Segunda RFEF. Tras dos derrotas consecutivas, la pasada jornada vencieron al Gernika por 0-2. El Mérida, por su parte, transita por mitad de tabla del grupo 1 de Primera RFEF. Dirigido por Juanma Barrero, de momento lleva tres victorias, cinco empates y tres derrotas en liga.