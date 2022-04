La SD Huesca, con los 23 futbolistas disponibles para el derbi aragonés

La SD Huesca dispone de toda su plantilla para medirse al Real Zaragoza en el derbi aragonés que comenzará a partir de las 18.15. Los 23 futbolistas que ya están concentrados en el hotel para recibir las últimas instrucciones y descansar antes de partir hacia El Alcoraz a las 16.30. Como se esperaba, las novedades las representan las vueltas de David Timor y de David Ferreiro. El primero, tras cumplir un partido de suspensión la pasada jornada en Fuenlabrada y el segundo después de dejar atrás una lesión en el tobillo que le ha impedido estar disponible en las últimas semanas, en las que los azulgranas han acumulado la mejor racha de la temporada.

También se suben al derbi Dani Escriche y Gerard Valentín, que en los últimos días han estado entre algodones por problemas físicos que finalmente no se han revelado de gravedad. Por ello, sus respectivas presencias en el once inicial son las principales dudas que no se resolverán hasta que se conozcan las alineaciones oficiales. Si no actúa Escriche en la punta de ataque lo haría Darío Poveda, y en el caso de que el catalán se quede en el banquillo su lugar lo podría ocupar Joaquín Muñoz. En defensa, la disponibilidad de Jorge Pulido abre el abanico: se le puede ubicar en el eje de la zaga o bien como lateral derecho, como sustituto de Andrei Ratiu.

Xisco no podrá sentarse en el banquillo, pues cumplirá el segundo y último partido de castigo que se le impuso a raíz de su expulsión contra el Almería, y ejercerá labores de entrenador principal su ayudante, Antonio Calle, como ya sucedió el domingo pasado en Fuenlabrada y también en el encuentro de enero en Cartagena, entonces porque el balear se encontraba con covid-19.