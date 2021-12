Un año de suspensión para un futbolista del Boquiñeni por "agredir" al árbitro

El Comité de Competición y Disciplina Deportiva Territorial de la Federación Aragonesa de Fútbol ha impuesto un año de suspensión por “agredir al árbitro y, aun no sufriendo lesión, precisar asistencia médica” a R.C.G., futbolista del Boquiñeni, club del grupo III de Primera Regional. Además, ha castigado a otro de sus jugadores, R.P.V., con cinco partidos de sanción por “agarrar, empujar o zarandear, o producirse, en general, mediante otras actitudes hacia los árbitros que, sólo por ser levemente violentas, no acrediten ánimo agresivo por parte del agente”.

Los incidentes se produjeron el pasado 5 de diciembre en el partido de la jornada 13 entre el Luceni y el Boquiñeni, derbi de la ribera entre los equipos de dos poblaciones vecinas, separadas apenas por un par de kilómetros. El encuentro debió ser suspendido en el minuto 77, cuando el colegiado, Pablo Justo Martín, menor de edad, requirió asistencia médica.

El acta del partido consignó lo sucedido: "En el minuto 76, expulsé al jugador número 2 del Boquiñeni (R. P. V.) porque, tras recibir un gol, se acercó a mí mientras protestaba, y me empujó con una de sus manos con fuerza excesiva en el pecho, desplazándome hacia atrás unos metros, sin llegar a tirarme al suelo ni causarme lesiones. En el minuto 77, fue expulsado el jugador número número 9 del Boquiñeni (R. C. G.) porque, tras ser amonestado e irse unos cinco metros, mientras le advierto, se acercó a mí y con ambas manos me golpeó con fuerza excesiva a la altura del cuello con una de sus manos y el pecho con la otra, tirándome al suelo y despegándome el pinganillo de mi oreja, causándome un fuerte dolor en el cuello y en la parte alta de la espalda, por lo cual no pude continuar el partido. Tras esto, entraron en el campo mis dos asistentes, el informador arbitral y los delegados de los dos equipos, que nos acompañaron hasta los vestuarios", señala el acta disciplinaria. Además de este documento arbitral de carácter federativo, el árbitro presentó posteriormente una denuncia en la comisaria de la Policía Nacional en la que consta el examen médico al que fue sometido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

El CD Boquiñeni emitió, horas después del incidente, una explicación de lo ocurrido a la Federación Aragonesa. En el escrito, se relata lo sucedido: “En el último tramo del partido, hay un forcejeo de un defensa del Boquiñeni con un delantero, pidiendo el defensa repetidas faltas en la misma jugada, concediendo gol, y costándole la tarjeta roja al defensor del Boquiñeni”.

Fue en ese momento, según se detalla, cuando las protestas del jugador número 9 del equipo visitante derivaron en la agresión denunciada, “llegando a cometer el tremendo error de cogerlo por la camiseta a la altura del cuello, lanzándolo al suelo, a la vez que se le soltaba y perdía el pinganillo”.

El CD Boquiñeni admite el error de su jugador: “El club no lo aprueba en absoluto, pero también hay que reseñar que no habían pasado tres segundos cuando, al darse cuenta del tremendo error cometido, pidió perdón de inmediato, a la vez que brazos en alto y con las palmas de las manos fundidas pedía perdón al público asistente”.

Según el Boquiñeni, el jugador agresor, acompañado de su padre, trató de pedir disculpas en los vestuarios de modo personal al árbitro, pero el padre del colegiado les denegó la entrada. El club subraya en todo momento lo “lamentable e imperdonable” del error cometido por R. C. G. y recalca que “está en contra con total rotundidad de este tipo de comportamientos