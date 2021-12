Dos jugadores del Boquiñeni agreden al árbitro en Luceni

El derbi de la ribera que el pasado sábado disputaron el Luceni y el Boquiñeni concluyó en el minuto 77 y con el árbitro en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. El joven colegiado del encuentro, Pablo Justo Martín, detalló los incidentes en el acta del encuentro. "En el minuto 76, expulsé al jugador número 2 del Boquiñeni (R. P. V.) porque, tras recibir un gol, se acercó a mí mientras protestaba, y me empujó con una de sus manos con fuerza excesiva en el pecho, desplazándome hacia atrás unos metros, sin llegar a tirarme al suelo ni causarme lesiones. En el minuto 77, fue expulsado el jugador número número 9 del Boquiñeni (R. C. G.) porque, tras ser amonestado e irse unos cinco metros, mientras le advierto, se acercó a mí y con ambas manos me golpeó con fuerza excesiva a la altura del cuello con una de sus manos y el pecho con la otra, tirándome al suelo y despegándome el pinganillo de mi oreja, causándome un fuerte dolor en el cuello y en la parte alta de la espalda, por lo cual no pude continuar el partido. Tras esto, entraron en el campo mis dos asistentes, el informador arbitral y los delegados de los dos equipos, que nos acompañaron hasta los vestuarios", señala el acta arbitral, redactada por el colegiado Pablo Justo Martín.

Además de este documento arbitral de carácter federativo, el árbitro presentó posteriormente una denuncia en la comisaria de la Policía Nacional en la que consta el examen médico al que fue sometido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza.

Paco Ramo, presidente del Comité Aragonés del Árbitros de Fútbol, también era conocedor del hecho. "Ya he hablado con el árbitro y con su familia. Hay que animar al chico para que esto no le afecte. Es un árbitro con mucho futuro. Comenzó como cursillista el año pasado y ya lo tenemos en el plan de carrera. Confiamos mucho en él", subrayó Ramo.

En cuanto a los incidentes en sí, Ramo también ofreció su opinión. "Poco hay que valorar cuando se produce una agresión. El hecho queda calificado en sí mismo. Hubo un empujón, una caída al suelo y un tirón en las cervicales que esperamos que no vaya a más. Ya se ha presentado la correspondiente denuncia y mañana mismo pondremos el caso en menos de nuestros abogados", concluyó Paco Ramo.