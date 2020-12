Messi y Pedri hacen bueno el último invento de Koeman

No se le puede acusar a Koeman de inmovilista. Llegan las Navidades y su FC Barcelona todavía no carbura, pero el técnico neerlandés no deja de probar tecla por tecla, que en alguna sonará la sinfonía. Tras el 4-2-3-1 y el 4-3-3, en el José Zorrilla planteó un 3-4-3 que frenase la sangría defensiva. Sorprendentemente, el Barça no solo no concedió ante el Valladolid, sino que jugó uno de los mejores partidos del curso, con Messi estelar y Pedri como pareja de lujo.

Aunque Koeman tendrá que repetir la fórmula contra rivales más exigentes, la primera impresión del 3-4-3 fue muy positiva. La pareja Pjanic-De Jong se complementó a la perfección en el centro del campo, Dest se lució en el carril derecho con menos obligaciones defensivas y Braithwaite, que va a más en cada partido, cumplió a la perfección.

La defensa Lenglet-Araujo-Mingueza no sufrió al contragolpe, si bien el Valladolid apenas pudo desplegarse. Robaba rápido el Barcelona y le duraba mucho el esférico.Messi estuvo omnipresente, casi como en sus mejores días, implicado y feliz de tener a Pedri de socio. Ambos hablan el mismo idioma sobre el césped.

Desde el inicio, el '10' buscó con insistencia la portería pucelana. Su primer disparo con rosca rozó la escuadra y el segundo lo descolgó Masip de donde no parecía posible. En la tercera ocasión que sacó la zurda a pasear le puso un centro medido a Lenglet que el francés no desaprovechó. Antes del descanso, Messi se inventó el 0-2: caracoleando entre cuatro rivales, tras una larga posesión azulgrana, el capitán encontró solo a Dest, cuyo centro lo embocó Braithwaite en el área pequeña.

Mediada la segunda parte, y pese al cambio de planteamiento del Valladolid en busca de la remontada, el binomio Pedri-Messi sentenció el partido. El canario recogió un pase de De Jong en la frontal y de un taconazo puso frente a Masip al argentino, que no perdonó. Con 644 goles como azulgrana, Messi supera a Pelé como el máximo anotador de la historia con la camiseta de un mismo club. Coutinho, Braithwaite y el propio Messi pudieron hacer más abultado el resultado.

La goleada afianza al Barcelona en los puestos europeos, con 24 puntos a solo dos de la Real Sociedad y el Villarreal, tercero y cuarto con más partidos disputados que el conjunto azulgrana. El Valladolid cierra el descenso con 14 puntos.

La ficha

Valladolid 0-3 Barcelona

Valladolid: Masip, Hervías, Joaquín, Javi Sánchez (Sergi Guardiola, min. 78), Nacho, Jota (Orellana, min. 57), Míchel (Roque Mesa, min. 57), Rubén Alcaraz, Óscar Plano (Kike Pérez, min. 57), Weissman y Marcos André (Toni Villa, min. 46).

Barcelona: Ter Stegen, Araujo (Umtiti, min. 71), Lenglet, Mingueza, Dest, Pjanic, De Jong (Busquets, min. 71), Pedri (Coutinho, min. 81), Jordi Alba (Junior Firpo, min. 71) Messi y Braithwaite.

Goles: 0-1: min. 21, Lenglet; 0-2: min. 35, Braithwaite; 0-3: min. 65, Messi.

Árbitro: Melero López (Andaluz): Mostró amarilla a Jordi Alba y De Jong.

Incidencias: Partido de la 15ª jornada de Liga, disputado en el estadio José Zorrilla a puerta cerrada.