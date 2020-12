Míchel Sánchez: "El empate sabe a poco, encajamos goles de la nada"

Al entrenador de la SD Huesca, Míchel Sánchez, el 1-1 le supo a "poco" después de un choque en el que el Levante "no puso dificultades en ningún momento" al margen del gol del empate de Melero. El técnico elogió la primera parte de los suyos y lamentó que no se cerrase el choque y se diese vida, por tanto, a los de Paco López. "Ellos también han empujado y el 1-1 les ha dado confianza. Tengo la sensación de que hemos merecido más. Cuando hay esa superioridad hemos dejado el partido vivo y esto puede ocurrir. Nos han empatado en estrategia pero no he tenido la sensación de estar en dificultades en ningún momento", valoró.

Y es que los azulgranas querían "ganar, estar en la pelea" y Míchel no se marchó satisfecho con el punto. Estableció una distinción entre conceder, lo que no cree que suceda, y que el rival haga daño con facilidad: "En las estadísticas somos de los equipos que menos conceden y de los que menos le llegan a puerta. Y es un gran trabajo del equipo. Hasta el 53 no habían tirado a puerta ni sufrimos acercamientos más allá de centros. Y atacan muy bien".

Tampoco vio desajustes en el balón parado en la acción del 1-1: "Es un córner lanzado regular, el balón da en Coke o Mikel Rico y le cae a Melero en los pies, pero es que no hemos concedido nada más. Tienen muy buenos jugadores que te superan en el uno contra uno. No concedemos pero sufrimos goles de la nada, eso tiene que cambiar. No quiero llamarle suerte, tenemos que mejorar. Somos un equipo que ataca mucho, está equilibrado y defiende bien".

Míchel fue claro; la primera parte "es de 2-0 y se hablaría de otra cosa. Hay que seguir trabajando". No se pudo dar un paso adelante en la tabla y "está todo muy igualado, pero hay que ganar y no nos podemos ir satisfechos. Teníamos en mente salir con los tres puntos y mientras han durado las fuerzas el equipo ha sido superior y no ha sufrido en demasía. En el cómputo general hemos merecido más. Necesitábamos los tres puntos para dar un salto de calidad y vernos con más confianza y seguridad. No hay descanso y debemos pensar ya en Vigo".

En los últimos partidos reconoció Míchel que "no hemos estado bien en los últimos minutos y hay que dar una vuelta, apretar igual desde el minuto 1 al 90 y con los cambios tenemos la sensación de dejar de mandar en lo que queremos hacer".

No se mostró preocupado con la estrategia, pues gol al margen "lo demás lo hemos defendido bien excepto un remate de Dani Gómez. Me preocupa que hemos sacado 10 córners y no hemos marcado". Todos los jugadores "tienen protagonismo» y «cada cambio es importante. El futbolista no puede perder ni un minuto sobre el terreno de juego".

Más información El Huesca se tiene que conformar ante el Levante con un nuevo empate (1-1) que no le saca de pobre

Apúntate a la newsletter de la SD Huesca y conoce de primera mano toda la información de tu equipo.