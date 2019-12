El Tarazona desafía a la lógica frente al Rayo Vallecano

Cada 27 de agosto, Tarazona estalla de júbilo con la salida del Cipotegato. Este martes, la localidad turiasonense vivirá un nuevo día grande, histórico y sin precedentes, cuando dispute por primera vez una eliminatoria de la Copa del Rey de fútbol. Los aragoneses, del mismo modo que el Illueca, desafiarán a la lógica para intentar vencer al Rayo Vallecano, de Segunda División, que el curso pasado militó en la máxima categoría del fútbol español.

Son incalculables los kilos de tomate que se podrían comprar para lanzar al mítico personaje con los 19 millones de euros que tiene el Rayo de límite salarial. El apartado económico es, entre otras, una de las múltiples diferencias que ofrece el desigual encuentro de este martes en Tarazona, donde, a pesar de la previsión de lluvia, se espera congregar a más de 2.000 aficionados. El Rayo este último curso ha superado la barrera de los 10.000 abonados.

El partido enfrentará a un equipo, el aragonés, que ansía alcanzar la Segunda División B por primera vez en su historia frente a otro, el vallecano, que acumula casi 20 temporadas en Primera División, habiendo disputado, incluso, unos cuartos de final de la antigua copa de la UEFA en la temporada 2000-01.

El test al entrenador del Tarazona

- David Navarro 1. Un momento de la Copa del Rey: "El gol de Galleti al Real Madrid en Montjuic".

​2. ¿A qué jugador del rival le gustaría tener en su equipo?: "Pozo está en un momento muy dulce".

​3. ¿A qué equipo sueña con enfrentarse?: "Real Madrid, FC Barcelona o Atlético de Madrid".

​4. Si ganase la Copa del Rey, estaría dispuesto a: "A pesar de mi vértigo, sería capaz hasta de hacer puenting".

El técnico local, David Navarro, se aferra a las mínimas opciones que dispone su equipo de superar la eliminatoria. "Queremos disfrutar a través de la competición y con ese sueño de pensar: ¿y por qué no? Sabemos que es difícil, pero el fútbol es muy caprichoso y pueden suceder muchas cosas. Sabiendo de la dificultad, creo que tenemos alguna posibilidad, muy pocas, pero las vamos a apurar al máximo", advierte.

Tras una dilatadísima trayectoria como entrenador, David Navarro y su plantilla afrontan el choque repletos de ilusión. "Para todos los que no hemos sido futbolistas profesionales, es ese partido que siempre has soñado desde niño. Tenemos mucho a ganar y poco a perder, lo que nos convierte en un equipo más peligroso. A nivel personal es una oportunidad de alcanzar esa repercusión que el día a día no te da, pero mi mente se concentra en lo importante: que los jugadores se encuentren lo más cómodos, seguros y confiados posible", afirma.

Pero, ¿por dónde pasan las opciones de superar a un equipo profesional como el Rayo Vallecano? "Pase lo que pase, incluso ganando, habrá fases del partido que nos tocará sufrir mucho. Pero el fútbol de élite es eso. Cuando cojamos la pelota es cuando tenemos que mostrar esa ilusión y ese descaro. Y, cuando nos toque defender, intentar hacer un buen trabajo, al final somos once para defender una pelota. Intentaremos generar superioridades por todas las zonas del campo para tratar de desactivar esa superioridad técnica que tienen sobre nosotros", explica el preparador.

A la afición, que se espera que llene el Municipal de Tarazona, el técnico le pide que "empujen hasta el final, sea cual sea el resultado. Un equipo de este nivel te puede hacer dos goles en cinco minutos y tirar por tierra todo tu trabajo". "El objetivo principal, al margen del resultado, es que nuestra gente salga orgullosa de nosotros", concluye.