Illueca sueña con tumbar al Deportivo de La Coruña en una cita histórica

Habría que meter once veces la población de Illueca (2.924 habitantes) para llenar el estadio de fútbol de Riazor, con capacidad para 32.660 espectadores. A la inversa, la operación es matemáticamente imposible: no hay manera de ubicar a los más de 244.000 habitantes de La Coruña en el coqueto campo de fútbol Papa Luna de la localidad zaragozana, con un aforo medio de entre 500 y 700 personas, que en las grandes citas como la de este martes roza el millar de aficionados. Allí se verán las caras mañana (19.00) el humilde conjunto aragonés y el Deportivo de la Coruña, sumido actualmente en una profunda y grave crisis de resultados en Segunda División, en la primera eliminatoria de la novedosa Copa del Rey 2019-2020.

LOC CF Illueca - Habitantes: 2.924 personas.

​- Aforo del estadio: Máximo 1.000 personas.

​- Año de fundación del club: 1935. VIS Deportivo de La Coruña - Habitantes: 244.000 personas.

​- Aforo del estadio: 32.660 personas.

​- Año de fundación del club: 1906.

​- Límite salarial en su categoría: 11,3 millones de euros.

Por presupuesto (el conjunto coruñés cuenta con un límite salarial de 11,3 millones de euros), historia (fundado en 1906), palmarés (una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España en sus vitrinas), pero, sobre todo, por sentido común, la empresa se presenta prácticamente inabordable para el CF Illueca. Pero ahí, donde no llegan ni las matemáticas, ni muchísimo menos la lógica, es donde reside la magia de este deporte. Una hazaña heroica que, por increíble que parezca, no es ni mucho menos imposible; y, si no, que se lo pregunten al Alcorcón de Juan Antonio Anquela…

Porque hace 7 años, un club tan humilde y a la vez tan grande como el @CDMirandes protagonizó una de las gestas más bonitas de esta competición.



El nuevo formato premia al fútbol modesto, al fútbol auténtico, a la ilusión de pueblo enteros que se vuelcan con su equipo. pic.twitter.com/fQRXIj0bJE — C.F. Illueca (@CFIllueca) November 16, 2019

El técnico local, Javier Romero, tiene clara la hoja de ruta para tumbar a un Dépor, colista y camino de Segunda B, al que una victoria en Illueca no le sacaría de ningún apuro, pero una derrota podría agravar, todavía más, la delicada situación deportiva e institucional que atraviesa.

"Es un partido único, no solo para Illueca, sino también para toda la Comarca del Aranda, que debemos disfrutar y competir. Tenemos que hacer las cosas bien e, insisto, competir como venimos haciéndolo. Esto es fútbol y no vamos a renunciar a nada. A ilusión, desde luego, no nos van a ganar", advierte el entrenador, que no esconde su emoción y la de sus jugadores por afrontar su cita más especial en un banquillo.

"¿Quién sabe si algún año próximo podremos volver a disfrutar de esto? Queremos transmitir al futbolista tranquilidad, porque esto es un premio al trabajo bien hecho anteriormente. A partir de ahí, queremos hacer lo máximo que esté en nuestras manos para sacar el mejor resultado posible. El grupo está fuerte, con ganas de seguir alargando este sueño y de darnos una alegría", confiesa Romero.

A pesar de la enorme dificultad, la que seguro que no fallará será una afición entregada con su equipo. Toda la comarca se ha volcado con un equipo que, en solo tres temporadas, ha pasado de luchar por no bajar a Preferente a jugar un ‘play off’ de ascenso a Segunda División B. "Pase lo que pase, habrá sido todo un éxito de Illueca, su gente, su afición, su directiva, que se merece todo. Nosotros intentaremos hacer nuestro trabajo y hacer un buen partido para que la gente se vaya contenta. Sabemos que vamos a estar arropados y con nuestra gente", concluye el preparador, cuyos jugadores disputarán el choque con una camiseta conmemorativa del encuentro.

🏆🦁 Con esta camiseta saltarán al terreno de juego nuestros leones en el histórico partido de Copa del Rey frente al Deportivo de La Coruña.



Os dejamos por aquí el diseño de “Sköll”, uno de los patrocinadores oficiales del club.



¡¡AÚPA ILLUECA!! pic.twitter.com/CmRzUMsnWj — C.F. Illueca (@CFIllueca) December 4, 2019

Las entradas para esta histórica cita se pueden adquirir desde hace varias semanas en diferentes y curiosos puntos de compra: desde el Ayuntamiento hasta un almacén de calzados, una cafetería o, incluso, en bares y establecimientos de otras localidades como Brea, La Almunia o Calatayud. El precio máximo es de 20 euros, mientras que la entrada más barata, para niños de 10 a 14 años, tiene un precio de cinco euros.