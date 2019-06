El Tarazona no puede ganar al Alavés B en un partido marcado por el arbitraje

La SD Tarazona tendrá que esperar un año más a estrenarse en la categoría de bronce del fútbol español, en un partido marcado por una clara agresión dentro del área a Michel Sanz, en el minuto 55, cuando con el balón estaba en juego en un salto de cabeza con un defensor, y el colegiado no quiso ver el claro penalti tras un codazo en la cara que tuvo que ser asistido por la abundante sangre que manaba de su ceja, y la posterior expulsión del rival que no se produjo, en un claro ejemplo de un colegiado al que le vino grande el partido con un arbitraje determinante.

El encuentro acabó con un empate a dos en el marcador, en una primera parte donde se adelantó el Tarazona con un tanto de Ballarín y empató Sarriegui de cabeza a cinco minutos del final. En la segunda mitad, el cansancio pasó factura al conjunto de Navarro que dispuso de escasas ocasiones para marcar. En una jugada de contragolpe fue derribado un jugador del Alavés y la pena máxima fue transformada por Lupu. Gasamma empataría el encuentro, pero sin tiempo para marcar el tercero.

Se adelantó el Tarazona en la primera mitad con un gran tanto de Ballarín en un encuentro donde fue algo superior que su rival, el Alavés B, que sí que se impuso en las jugadas de estrategia, de ahí llegaría el tanto del empate de Sarriegui que ponía por delante en la eliminatoria al Alavés B.

En los primeros minutos, los dos equipos templaron nervios. Aunque poco a poco era el Tarazona el que daba signos de peligro sobre el portal vasco con alguna buena combinación. Cumplido el cuarto de hora, la tensión, y el miedo al error, no dejaba a inquietar a los metas de ambos conjuntos. El guardameta del Tarazona, muy atento en todas las acciones de acercamiento del Alavés B.

En el minuto 27, tras el saque de un córner, el visitante Adrián remató picado con la cabeza, pero el balón lo atajó sin problemas Jesús.

Una apertura muy buena para Nami por la banda derecha, que realizó un centro soberbio sobre el área pequeña y Ballarín no perdonó tras una buena definición e hizo subir el primer tanto al marcador. El Tarazona había hecho lo más difícil, ponerse por delante en el marcador en el primer disparo entre los tres palos, que encontró el camino del gol.

Ballarín abriría el marcador tras un buen centro de Nami que no desaprovechó

En el minuto 37, tuvo el tanto del empate Valero, que estrelló un lanzamiento de libre directo desde fuera del área en el larguero de la portería defendida por Jesús.

Tres minutos después, un saque de falta por la derecha de la portería del Tarazona de Valero que le poner un buen centro a Sarriegui,que de un testarazo picado lograba el tanto del empate. En las jugadas de estrategia era el Alavés B debido a su poderío físico, el que ganaba las acciones a balón parado y ponía en apuros al Tarazona.

Tras el descanso, el Tarazona combinaba bien, pero no llegaba a filtrar balones a sus puntas, en un encuentro donde la defensa rival dejó claro sus hechuras. El conjunto de David Navarro no se precipitaba sabiendo que un gol les daba el ascenso ante un Alavés B que no dejaba fisuras. El técnico aragonés introdujo varios cambios para refrescar las ideas de su equipo con la entrada de Guille, Rausel y Gasamma, pero no fue suficiente. En el tiempo de prolongación marcó Lupu de penalti, dos minutos después, en unos últimos minutos de locura empató Gasamma, pero sin tiempo para mas.

Ficha técnica:

Tarazona:Tarazona: Jesús, Roger, Oli, Antonio, Carlos Javier, Sergio Sánchez, Míchel Sanz, Ballarím, Nami (Gasamma, 85), Moha (Rausel, 75) y Rami (Guiller, 70).

Alavés B: Álvaro, Sarriegui, López, Adrián, Estigarribia, Parera, Abdallari (Bengoechea 50), Alexánder, Andrei Lupu, Valero (Borja, 80) y Héctor (Íñigo, 62)

Árbitro: Moreno Villaecija. Amonestó a Antonio, Rami y Michel Sanz, Moha, Carlos Javier y Abdallari, Adrián, Parera, Sarriegui

Goles: 1-0 min. 30 Ballarin. 1-1, min. 40, Sarriegui. 1-2, min 93, Lupu. 2-2, min 96, Gasamma.

Incidencias: Más de 2.000 personas en el Municipal.

