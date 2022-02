Gerard Carmona, capitán del Bada Huesca: “Afrontaré mi primer partido tras la lesión como si fuese el último”

Fue durante una contra en la victoria ante el Valladolid en la que notó un pinchazo y ya el viernes pasado no pudo participar en el triunfo con el Puente Genil. En un momento de la temporada en el que el Bada Huesca debe afrontar cuatro encuentros en dos semanas, su capitán, Gerard Carmona, no va a poder estar disponible por una lesión muscular. “Venía de haber estado ya lesionado también en la primera vuelta y ahora que me había encontrado y estaba con confianza toca parar tres semanas para poner bien y volver más fuerte”, comentó este lunes durante la presentación de su patrocinador principal, la clínica dental Fuente del Ángel. “Esto me llena otra vez de motivación para afrontar el primer partido en el que regrese como si fuese el último”, afirmó. “El día que no me lo tome así esto no valdrá tanto la pena”, añadió.

Ese mismo espíritu ya le acompañó en su anterior reaparición. Tras una larga travesía por el desierto, el que es capitán del Bada, volvió a vestirse de corto en la última cita de 2021, la eliminatoria copera con el Alcobendas, en la que marcó ocho goles. Después, también en el torneo del KO, logró cuatro en la ida del cruce con el Cangas y cinco en la vuelta, los mismos que, ya en la liga, contra el Bidasoa. Las visitas a los gallegos y a los vascos se produjeron dentro de la misma semana que el recibimiento al Valladolid en el que sumaba cinco dianas en el momento en el que tuvo que parar. “Se juntaron varias cosas, una semana sin entrenar confinados por el covid, el viaje a Galicia… puede pasar”, se resignó.

Carmona se quiere centrar en el equipo, “lo importante es que vaya sumado”, y le resta importancia a cómo le puede afectar su ausencia. “En otras temporadas también hemos tenido situaciones con lesionados y siempre hemos salido adelante dándolo todo”, recordó. Además de él, también se encuentran en el dique seco Mosquera y Sergio Pérez, que podría estar de vuelta el próximo fin de semana.

Antes, el miércoles los de Nolasco inaugurarán marzo midiéndose al Granollers en el Palacio de los Deportes (20.15). “Son un equipo fuerte que practica buen balonmano, pero son ellos los que vienen a Huesca y nos tienen que respetar porque en nuestra pista somos un rival peligroso”, marcó territorio. El sábado los oscenses visitarán al Benidorm (18.00), el miércoles siguiente al Torrelavega (20.30) y el sábado serán los anfitriones del Anaitasuna.