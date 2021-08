El Bada afronta ante el Billère su primer test de pretemporada

Con bastantes menos entrenamientos de los que estaban previstos, pero con la intención de sacarle todo el provecho posible. El Bada Huesca afronta este jueves en la pista del Billère francés (18.00) su primer amistoso dentro de la atípica pretemporada que está teniendo que llevar a cabo. La aparición de cinco positivos por covid-19 obligó a confinarse a los oscenses y no fue hasta el martes pasado, once días después, cuando pudieron volver a la pista.

“Los objetivos que nos hemos marcado para este partido tienen que ver desde el aspecto físico hasta el técnico-táctico, orientado al ataque y la defensa, aunque van muy en función de lo que hemos sido capaces de entrenar en los últimos días”, señala su técnico José Nolasco, que también apunta a metas psicológicas como “ser capaces de recuperar ante un fallo y no volver a repetirlo”, y que subraya que todo está supeditado al escaso número de sesiones que han desarrollado. “Lo más importante es que no se lesione nadie para que no se retrase su puesta a punto, el resultado me da lo mismo”, reconoce.

Para medirse a un conjunto mucho más rodado que milita en la segunda división gala, contará con toda la plantilla. Existe la duda sobre si podrá participar el brasileño Hackbarth, llegado recientemente de los Juegos Olímpicos y que ha tenido que someterse al protocolo que se aplica a su llegada a los ciudadanos de su país. De vestirse de corto, lo haría sin haber trabajado antes con sus compañeros.

El Bada iniciará la Asobal el 11 de septiembre frente al Granollers. Por ello, no hay tiempo que perder y de ahí que, antes de partir, por la mañana el equipo vaya a entrenar. “No podemos volver a hacia atrás, sino que hay que vivir con lo que tenemos”, se resigna Nolasco, que ha tenido que modificar la pretemporada, pero que de cara al comienzo de la liga confía en contar con la ventaja de que se mantiene gran parte del bloque que en la anterior campaña finalizó quinto.