La Federación Española baraja cerrar la Asobal sin descensos

El Bada Huesca coge aire. Siguiendo la línea marcada por la liga francesa la semana pasada y que en la actual ha continuado la alemana, según ha trascendido en las últimas horas, la Federación Española de Balonmano estaría dispuesta a concluir la Asobal dando por campeón a su actual líder, el FC Barcelona, y aplicando los ascensos desde la División de Honor Plata, pero no lo descensos, algo por lo que hasta la fecha sí había abogado su presidente Francisco Blázquez. De finalmente oficializarse, esto implicaría que los oscenses, que marchaban penúltimos en el momento en el que la competición tuvo que ser detenida a causa del coronavirus, seguirían una campaña más en la élite nacional.

"Para nosotros será una gran noticia, pero necesitamos que sea algo firme para comenzar a prepararnos, tenemos que hablar con los patrocinadores y planificar la plantilla, la indefinición de no saber en qué categoría íbamos a competir ya ha hecho que se nos haya escapado algún jugador", explica el máximo mandatario de la entidad altoaragonesa, Pachi Giné, que, en señal de protesta por el último comunicado emitido por la Asobal, no volverá a estar presente en ninguna reunión de la asociación que no sea preceptiva y convocada conforme a los estatutos, empezando por la celebrada ayer mismo.

En el escrito de la Asobal publicado tras la teleconferencia del 15 de abril se hizo referencia a la voluntad de los clubes de reanudar la competición siempre que las condiciones sanitarias lo permitiesen y habilitando para ello el mes de junio. Sin embargo, nada se dijo sobre el apoyo expresado unánimemente a que no se produjesen descensos, lo que provocó el malestar tanto del Bada como del Cangas, el colista.

Para explicar su postura y su decisión de ausentarse en lo sucesivo hasta que la situación se aclare, Giné ha enviado una carta al resto de clubes. En ella se habla de "falta de comprensión y sensibilidad", tanto del presidente de la Asobal, Adolfo Aragonés, como de la Comisión Delegada, por no recoger en el comunicado nada de lo referente a la negativa a que se produjesen pérdidas de categoría. La omisión se califica de "incomprensible", "máxime cuando individualmente los clubes miembros de la Comisión Delegada también se manifestaron en ese sentido". La medida tomada por el Bada se considera en la misiva como "una actitud coherente y consecuente al trato recibido".