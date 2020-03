El Bada Huesca, dispuesto a acudir a la Justicia si hay descenso administrativo

El Bada Huesca permanece atento a los movimientos que se producen en la Federación Española de Balonmano (Rfebm) y en la Liga Asobal. La incertidumbre ante la posibilidad de que el campeonato se retome o no y sus fechas abre otra posibilidad inquietante, la de que se paralice la competición y haya ascensos y descensos que, en el caso de la máxima categoría, afectarían a los dos últimos clasificado en este momento: el equipo oscense y el Frigoríficos del Morrazo Cangas. Los oscenses y los gallegos están dispuestos a acudir a la Justicia ordinaria si se da esta circunstancia.

Así lo asegura el presidente de la entidad, Pachi Giné, en declaraciones a Efe. “Si por desgracia no se puede volver a jugar esta temporada y la Federación decide que haya descensos y ascensos, procederemos a interponer ante la Justicia ordinaria los recursos correspondientes con carácter de urgencia. Sería una decisión arbitraria, sin base jurídica”, sostiene. El club ha presentado en los últimos días un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para paliar las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus.

El presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez, insistió en las últimas horas en su idea de que haya “ascensos y descensos” en caso de que no se pueda volver a jugar esta temporada porque las competiciones españoles están en pleno desarrollo. “En Asobal se ha disputado más del 50 por ciento de la competición, con lo cual no podemos obviar que ha existido. Lo que se premia en una competición es la regularidad, y si la regularidad te ha posicionado para el ascenso, descenso o título de liga eso es lo que la Federación tiene que mirar. Trabajamos en la idea de ascensos y descensos”, indica Blázquez.

Una idea que no comparten los presidentes de los equipos afectados en la máxima categoría del balonmano español, por eso ambas entidades agotarán todas las vías legales para “defender” sus intereses llegado ese caso. “Si no se vuelve a jugar esta temporada, lo normal es que se anulen todos los resultados. Sólo hemos jugado el 62 o 63 por ciento de la competición, por tanto cerrar así la liga iría en contra del espíritu deportivo”, señala el presidente del Balonmano Huesca, que recuerda que su equipo sumó cinco puntos en las cuatro primeras jornadas de la segunda vuelta, sólo uno menos que en toda la primera.

Giné, además, subraya que la competición estaría “adulterada” porque su equipo ya jugó en este inicio de la segunda vuelta contra el FC Barcelona, que no ha cedido ningún punto, y el Ademar León, segundo clasificado. “No entiendo la propuesta del presidente de la Federación Española porque no tiene ninguna base jurídica ni deportiva”, denuncia Giné, quien recuerda que, en todo caso, “la última palabra” la tendrá el Consejo Superior de Deportes (CSD). La Asobal se encuentra parada desde el 29 de febrero y restan por disputarse once jornadas.

Críticas que comparte el presidente del Frigoríficos del Morrazo, Manuel Camiña, que pide “coger con pinzas” las declaraciones de Blázquez. “Primero decía que volveríamos a entrenar en abril, luego que jugaríamos a partir del 15 y ahora habla de hacerlo en mayo y junio o de ascensos y descensos si no se retoma la competición”. “A nosotros lo que más nos preocupa es la salud de nuestros jugadores, entrenadores y aficionados. Y no vamos a arriesgar una vida por el capricho de un señor”, advirtió Camiña, quien prefiere “un descenso antes de una muerte”.

“Si no se puede volver a jugar y la Federación decide descendernos, acudiremos a la vía contencioso-administrativa, al margen de otras posibilidades legales, que se encuentran en estudio", comenta el presidente del Frigoríficos del Morrazo. Camiña recuerda que su equipo “en esta misma jornada” estaba en descenso las últimas dos temporadas y acabó manteniendo la categoría, por eso pide al presidente de la Federación que recapacite y tome la misma medida que otros países “como Suecia, Polonia, Noruega, Bélgica o Suiza”.