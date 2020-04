El Bada Huesca encuentra el apoyo del resto de clubes de la Asobal

El Bada Huesca respira algo más tranquilo porque al menos ya sabe firmemente que cuenta con el apoyo unámime del resto de conjuntos de la Asobal. Los 16 clubes que conforman la máxima categoría del balonmano nacional mantuvieron este miércoles una reunión telemática en la que trataron de aunar posturas respecto a cuestiones como la reanudación de la temporada y la aplicación o no de los descensos en caso de que ésta no se lleve a término. La mayoría se mostró en primera instancia favorable a que la liga se pueda concluir siempre que las condiciones sanitarias así lo permitan, aunque fijando una fecha límite para que ésta concluya, el 30 de junio. Además, respecto a la pérdida de categoría, todos se mostraron disconformes con que se aplique sino se celebran las once jornadas que restan.

Éste punto era de especial interés para el Bada, dado que el representante aragonés marchaba penúltimo a dos puntos de la salvación en el momento en el que la campaña se suspendió. "Siempre resulta un alivio observar que tienes el respaldo del resto de conjunto", valoró Pachi Giné, el presidente de la entidad altoaragonesa al respecto.

La reunión llegó después de que en los últimos días la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), organismo que tiene la última palabra acerca de lo que debe ocurrir con la competición, hubiese enviado un cuestionario a todos los clubes con equipos en categoría nacional sondeando su opinión sobre la manera de concluir el curso. De este modo, con el fin de mostrar una voz única, se acordó que sea el presidente de la Asobal, Adolfo Aragonés, el que traslade la respuesta global.

En ese test se cuestionaba sobre asuntos como jugar en julio, algo que los clubes no ven viable, fundamentalmente por el aspecto económico y los problemas contractuales que podría acarrear con los jugadores. No en vano, si el ejercicio hubiese transcurrido con normalidad, la última jornada se hubiese disputado el fin de semana del 23 de mayo. A este respecto, hay que tener en cuenta que todos los clubes de la competición han presentado ya un ERTE salvo el Bidasoa.

Frente a la posición de la Asobal se encuentra la del presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, que públicamente ha manifestado su posición de que, concluyan o no las ligas, se establezcan ascensos y descensos. Sin embargo, resolver esto no resulta sencillo. La normativa especifica que de la máxima categoría deben caer a División de Honor Plata los dos últimos, mientras que de ésta deben saltar el líder y el vencedor de una fase de ascenso posterior a la temporada regular. Si no hay novedades, los clubes volverán a reunirse el próximo miércoles.