Fisac: "Ahora mismo soy el peor entrenador de la liga"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha declarado que el partido del próximo domingo contra el Zunder Palencia no es que sea importante sino que es "el partido" para el conjunto aragonés. "Ahora mismo, en las últimas cinco jornadas, soy el peor entrenador de la liga y mi grado de exigencia es que no soy el peor", ha subrayado también haciendo autocrítica.

"Tenemos que tener en cuenta que nunca ganaremos a Palencia en el estado en que están de ambición, de ilusión, en los cambios que han hecho de plantilla y sobre todo de conseguir la victoria si no tenemos su carácter", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación.

El preparador del equipo maño ha explicado que su equipo se encuentra en un momento contrario al de su rival: "Nos ganan fácil, nos anota cómodo todo el mundo y por eso, o tenemos ese carácter de Palencia o no tendremos nada que hacer. Cualquier atisbo de superioridad que pensemos que tenemos por la clasificación, por la diferencia, por las victorias, es el error más grave que cometeremos este año".

Fisac ha analizado que el conjunto palentino ha hecho ciertos ajustes manteniendo la misma solidez como club en cuanto a criterio y a hacer las cosas bien, pero que ahora tiene "esa energía y ese talento que les podía faltar en la primera vuelta".

El preparador de Fuenterrebollo ha explicado las causas del bajón de su equipo en las últimas semanas. La primera es que está anotando menos desde que Mark Smith, que es el máximo encestador del equipo, está lesionado. La segunda es que tanto Smith como Yoanki Mencía, que también está lesionado, son jugadores físicos y ahora no se puede contar con ellos, lo que hace que jueguen con hombres menos físicos.

Y la tercera es que el triángulo de Trae Bell-Haynes, Santi Yusta y Mitchell Watt es muy importante en cuanto a minutos y ahora "está pagando un peaje".

"Se nos juntan esas tres partes para que el equipo encima no tenga ese grado de esfuerzo, por eso he estado llamando a la gente que menos oportunidades tenía para dar ese empujón más físico que de anotación", ha apuntado. Por ello, ha indicado que solo existe una cosa que es "trabajar y trabajar con un grado de humildad de todo el mundo que hasta ahora no se ha visto en el Príncipe Felipe".

El técnico del conjunto 'rojillo' ha resaltado que cuando todos los rivales te superan por más de veinte puntos como está ocurriendo en los últimos enfrentamientos, el entrenador es "el peor de la Liga" y que los jugadores "van detrás del entrenador". "O pegamos un cambio o nos meteremos en graves problemas al final de la competición", ha advertido.

También ha reconocido que no está haciendo bien las cosas y que tiene que conseguir que los jugadores jueguen "con otro carácter y otra actitud". Igualmente ha negado que haya falta de actitud en los jugadores sino que más bien tienen "menos personalidad o menos carácter y se dejan arrastrar por su forma de ser, para positivo o negativo".

"Ahora mismo carecemos de líderes, a veces son naturales y otras pueden ser en la cancha. Y nos falta ese nivel físico porque el otro día Trae Bell-Haynes estuvo a un nivelazo y al equipo le sigue faltando físico", ha asegurado.

A este respecto ha apostillado que en cuanto puedan contar con Mark Smith, que está recuperado de la lesión que ha sufrido pero "absolutamente fuera de ritmo y forma" y con la incorporación del último fichaje Finn Delany, serán sólidos a nivel físico.