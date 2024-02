Fisac: "Solo pienso en ganar al Breogán, no sé cuál es el siguiente partido"

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, subrayó este viernes la enorme importancia que tiene para su equipo el partido de este sábado (18.00), en el que se verá las caras con el Río Breogán. El técnico considera la cita “vital” para que su conjunto se aleje de una zona de descenso que sí ocupa su rival.

“Ahora mismo lo único que pienso es ganar o perder, me da igual de uno o en prórroga. Para nosotros es vital separarnos lo máximo posible de la parte de abajo. Es un partido trascendente de cara al futuro y de vivir la parte final de la temporada con la alegría que pienso que nos merecemos”, afirmó Fisac.

El técnico tiene las bajas ya conocidas de Mark Smith y Rati Andronikashvili, mientras que Dídac Cuevas continúa trabajando con una máscara protectora en el rostro tras sufrir una fractura en la nariz. “La mejor novedad es que no hay novedad, estamos todos dispuestos”, señaló el segoviano, que también confirmo que el club rastrea el mercado en busca de un ‘4’, después de anunciar que Gielo no continuará en el Casademont Zaragoza.

“Hemos hecho un buen trabajo durante mucho tiempo. Ahora lo que tenemos es que reafirmar ese trabajo. No podemos pensar en el siguiente partido, no sé cuál es el siguiente partido. Si no igualamos sus necesidades y sus ganas… Es un rival que no se entrega, hay que ganarle cuatro veces, saben cómo hacer las cosas”, consideró.

Fisac elogió el “nivel” que posee la plantilla gallega. “Tienen fichajes importantes como McLemore, Sakho, la recuperación de Nakic y de Polite… Es un rival que lo ha pasado mal por lesiones, por jugar la doble competición, pero ahora mismo es un equipo que sabe cómo hacer las cosas, las hace con mucho criterio”, sentenció.

Después del desangelado ambiente que se vivió el pasado miércoles en el Príncipe Felipe, Fisac recordó por último la importancia que tiene para él la afición. “Los que vienen siempre están con nosotros. El grupo está animando muchísimo para que la gente se lo pase bien. Todos venimos a trabajar, no solamente los de abajo. Tienen que venir a empujar, a animar, porque es un partido vital para el club”, finalizó.