Joventut-Casademont Zaragoza: a Badalona con lo puesto

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, no quiere ni oír hablar de otra cosa que no sea la permanencia en la Liga Endesa. El segoviano, veterano en la competición, rehúye rápidamente cualquier otra misión que invite a soñar con alcanzar cotas mayores. Tanto en España como en Europa, donde el técnico ha reconocido abiertamente que el propósito de la plantilla no es ganar la FIBA Europe Cup.

En este contexto, el conjunto aragonés abre esta noche la segunda vuelta de la competición doméstica con la visita al Joventut de Badalona (20.45/Movistar+). Es decir, arranca el camino definitivo para dilucidar los ocho equipos que disputarán el ‘play off’ por el título en mayo. Y lo hace, con el Casademont instalado en una plácida décima posición, con un balance de 8 victorias y 9 derrotas, los mismos guarismos que presenta su rival de hoy.

Es decir, el equipo de Fisac inicia esta segunda vuelta más cerca de la octava plaza (un partido) que del descenso (tres). El ‘play off’ parece (es) prácticamente una quimera, pero también lo era la Copa del Rey de Málaga, y se quedó a solo un triunfo de distancia...

Es evidente que el Casademont se ha acostumbrado a competir bajo un aluvión de contratiempos. Las innumerables lesiones han impedido a Fisac cumplir aquel deseo de trabajar «15 días con el mismo grupo». Sin embargo, su plantilla ha ofrecido un encomiable carácter para sacar la situación adelante.

A este orgullo y nivel competitivo apela el técnico segoviano para ganar esta noche en Badalona, donde viajará nuevamente cargado de ausencias. No estarán ni Mark Smith ni Rati Andronikashvili, mientras que el canterano Lucas Langarita es seria duda, después de no haber podido entrenar en toda la semana.

«Lo peor es el ‘roster’ con el que voy, las dificultades que tenemos para competir, para anotar. Somos un equipo con carencias, aunque es verdad que las virtudes de mis jugadores no se están apagando. Entrega, trabajo, sacrificio, jugar juntos… Pero ahora somos más débiles que nunca. Tenemos un mes muy difícil», reconocía ayer Fisac, consciente de la gran dificultad a la que se enfrenta su equipo esta noche en Badalona.

Debut de Shannon Evans

Los locales atraviesan una mala dinámica de resultados en la Liga Endesa. De hecho, las tres derrotas consecutivas (frente a Real Madrid, Baxi Manresa y Lenovo Tenerife) resultaron decisivas para que no entraran finalmente en la Copa del Rey.

El técnico del Joventut de Badalona, Carles Durán, cuenta con las bajas de Guillem Vives y Miguel Allen, mientras que podría hacer debutar a la última incorporación de los catalanes: Shannon Evans. El base, por el que se interesó el Casademont recientemente para suplir los problemas en la dirección de juego, recaló esta misma semana en su nuevo equipo. En la ida, los aragoneses se impusieron 113-83.