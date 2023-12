Fisac: "Ni estamos preparados ni es nuestro objetivo ganar la FIBA Europe Cup"

Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, manifestó este martes, pocos minutos después de consumar una agónica remontada ante el Nymburk checho, que su equipo no está "preparado" para ganar la FIBA Europe Cup.

El técnico segoviano aseguró hasta en cuatro ocasiones que no es "el objetivo" del Casademont Zaragoza, ya que la plantilla "ha cambiado muchas cosas" y decir lo contrario sería "engañar a la afición".

La respuesta íntegra de Porfirio Fisac fue la siguiente: "Me explico como puedo, si me queréis entender, me entendéis. No estamos preparados para ganar esta competición. Estamos preparados para trabajar cada día y ver lo que sucede, a ver si así me podéis entender. Yo creo que no tenemos equipo para ganar esta competición, igual que creo que tenemos equipo para intentar no descender. Esto es lo que yo creo", se arrancó el segoviano.

Sin intermediar ninguna pregunta, Fisac continuó: "A partir de ahí, ¿cuáles serán nuestros objetivos? Debemos tener los pies en el suelo. Hemos cambiado muchas cosas, variado muchas cosas. Es un error engañar a mi afición. No estamos preparados para ganar esta competición, hay equipos con más nivel que el nuestro. No nos vamos a entregar nunca, pero creo que no es nuestro objetivo ganar esta competición", defendió el entrenador.

Anteriormente a esta dura aseveración, el técnico del conjunto aragonés relató sus impresiones sobre la victoria frente al actual líder de la liga checa.

"Ha sido un partido con distintas fases dentro del mismo. Ellos han acabado mejor que nosotros el segundo cuarto. En el tercero, ellos han estado más clarividentes en todas las decisiones, tanto ofensivas como defensivas. Nos han ido lastrando en nuestra mentalidad, en nuestra claridad, hemos cometido demasiados errores. La parte final ha sido una cuestión de orgullo de mis jugadores, de actitud, de energía. Han sacado un partido complicado ante un equipo que tiene las ideas muy claras", finalizó.