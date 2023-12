Partido trampa en Rumanía para el Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza busca esta tarde (18.00/Aragón TV) en la fría y lejana Rumanía su decimosegunda victoria consecutiva de la temporada. Si a esta impresionante racha de triunfos se le suma el resultado de la primera vuelta, donde el conjunto aragonés vivió su estreno en la Euroliga con una apabullante victoria por casi 30 puntos (85-57), se podría presuponer que prolongar la extraordinaria dinámica no debería resultar complejo. Sin embargo, ni el técnico, Carlos Cantero, ni las jugadoras se fían del Sepsi, actual colista del grupo A.

Las rumanas han firmado una pobre primera vuelta en la Euroliga. Después de las siete jornadas disputadas, solo contabilizan un único triunfo. Sin embargo, no se trata de una victoria menor, ya que se impusieron al Lyon francés, vigente campeón de la Eurocup, que hace justo una semana dobló la rodilla en la tierra de Drácula por solo un punto (86-85).

Ese partido sirve a Cantero para poner sobre aviso a su plantilla. El Sepsi, con un parcial de 1-6, sabe que pensar en avanzar a los cuartos de final de la Euroliga es una auténtica quimera. Por ello, el objetivo de las rumanas para estos próximos siete compromisos es disfrutar y exprimir al máximo su aventura por la mejor competición del Viejo Continente. Y como más se divierte uno es ganando. Si no, que se lo digan al Casademont...

«Los partidos que se juegan fuera de casa no te permiten relajarte. Ellas llegan de ganar al Lyon y, además, son un equipo que ha cambiado jugadoras, especialmente en el juego interior. Me preocupa jugar contra equipos de esta estructura porque no estamos acostumbradas», confesó el entrenador del Casademont, obligado nuevamente a dosificar el estado físico de sus jugadoras.

Con la baja de Helena Oma para toda la temporada, el técnico cuenta también con la duda de Atkinson, que viene de descansar en la última jornada liguera frente al Jairis. Además, tampoco está al 100% la pívot Christelle Diallo. «Con controlar la carga de los entrenamientos y los partidos de aquí en adelante, creo que puede ir asumiendo el no parar», señaló el preparador sobre la gala.

La plantilla del conjunto aragonés llega a la cita contra el Sepsi «tranquila y con confianza», sabedora de que es muy difícil rendir a un nivel mucho más elevado que el que viene ofreciendo en las últimas semanas. «Pase lo que pase, el equipo está fuerte de cabeza, ánimo y confianza. Ahora estamos bien y cuando toque perder, que tocará, seguiremos ahí porque sabemos que tenemos la calidad, el talento y el físico para poder recuperarnos de cualquier derrota», finalizó Cantero.

Si sale victorioso de Rumanía, el Casademont se asentará todavía más en la tercera plaza del grupo A. Podría, incluso, igualar a seis triunfos en la segunda plaza con el DVTK húngaro, que visitará Zaragoza la próxima semana.