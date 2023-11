Carlos Alocén: "Soy afortunado por toda la ayuda recibida para salir adelante"

Volvamos a aquel maldito 13 de febrero de 2022. Su rodilla se rompe; el futuro se cae.

Todavía lo sigo recordando. Fue un día muy triste porque no había sufrido ese tipo de lesiones y no entendía bien lo que me pasaba. Tenía miedo a lo que me enfrentaba, pero, por suerte, muchos meses después puedo decir que ya está superado.

Inicialmente, ¿cuál fue el periodo de baja estimado?

Cuando me hicieron la resonancia y vieron que tenía el ligamento cruzado roto, supe que ocho o 10 meses no me los quitaba nadie. Mes arriba mes abajo, son los plazos que suelen marcar los médicos y los fisios.

Ocurrió en el momento más inoportuno, interrumpiendo su desarrollo. ¿Cómo lo encajó?

El primer día fue realmente duro, pero a la mañana siguiente me levanté y me prometí que debía cambiar el chip. Asumí que debía afrontar un reto nuevo y, dentro de lo que es un proceso así, me cargué de ilusión por recuperarme y volver cuanto antes.

En situaciones así, ¿hace falta ayuda psicológica o basta con el apoyo del entono?

Todo contribuye. Yo tuve el apoyo incondicional de mi familia y de mis amigos y, cuando peor lo pasé, el club puso a mi disposición ayuda interna. Fue una etapa que me vino muy bien y me siento afortunado por cómo se me ha tratado en estos meses tan complicados.

En el Real Madrid, Sergio Llull ya había pasado por algo similar. ¿Ha estado encima suyo durante estos meses?

En general, todos mis compañeros han estado conmigo, sin dejarme ir. A pesar de no tener el contacto directo de los entrenamientos, me han ayudado mucho. Se han preocupado por este proceso tan largo, y con Sergio es verdad que fui intercambiando sensaciones, opiniones sobre cómo superar una lesión así.

Una lesión que se alargó más de lo esperado por culpa de una recaída.

Sí, he tenido que afrontar situaciones inesperadas, pero hay que ser consciente de que estas recuperaciones siempre se pueden alargar por un motivo u otro. La mía no fue lineal, pero lo importante es que ahora me siento bien y con la oportunidad de entrar en el equipo.

El club tuvo un comportamiento ejemplar, renovándole el pasado verano.

Desde luego. La temporada pasada fue complicada, me la pasé en blanco, y la directiva siempre me transmitió su confianza. Me trasladaron que seguían creyendo en mí, que estaban seguros de que la recuperación iba a terminar bien, y me dieron mucha seguridad al ampliar mi contrato por dos años. Siempre que hablé con Alberto Herreros -director deportivo- y Juan Carlos Sánchez -responsable de la sección- me sentí querido y arropado, algo que se valora mucho cuando peor estás.

¿En algún momento pensó que su lesión podía derivar en una salida del Real Madrid, a modo de cesión?

Si soy sincero, solo me centraba en recuperarme bien. Cuando te ves en una situación así, dejas de pensar en si vas a jugar aquí o allá.

Se llegó a especular con un posible regreso a Zaragoza…

Obviamente sigo al Casademont; me encanta ver los partidos y apoyar al equipo porque, de alguna manera me siento parte de él. Pero en estos meses tan largos, como te digo, mi principal objetivo ha estado en recuperarme y coger sensaciones.

¿Cómo fueron las últimas semanas ante de su reaparición contra el Morabanc Andorra?

Muy positivas, la verdad. Estuve alrededor de un mes entrenando en dinámica normal, con sesiones con partidos de cinco para cinco, y me encontraba muy bien. La semana pasada, que ya sabía que iba a jugar el domingo, me fueron entrando esas ganas, esos nervios, y le di vueltas a todo lo que había dejado atrás. Solo quería volver a sentirme jugador.

El recibimiento del Wizink Center fue espectacular. De lo más emocionante que se ha visto últimamente…

Fue una mañana para recordar. Tuve la suerte de tener a toda mi familia acompañándome, y el trato de los aficionados fue increíble. Tenía muchas ganas de saltar a la cancha y todo salió a la perfección. Pude disputar unos minutos y, sobre todo, pude sentirme a gusto.

¿Queda algún temor, de duda?

Siempre piensas cosas, pero solo estoy centrado en lo que viene y en recuperar mi mejor nivel. He vuelto sin miedo; las lesiones son parte de la vida de un deportista y, le des vueltas o no, te puedes volver a lesionar. En este momento no tengo ningún temor. Voy con todo en los entrenamientos, en los partidos, y lo que tenga que venir, vendrá.

¿Ha acordado con el míster, Chus Mateo, cómo va a ir entrando en dinámica?

Sobre todo, con normalidad. Este martes descansé porque no podía jugar contra el Maccabi -era un aplazado y todavía no estaba inscrito en la Euroliga- pero este jueves sí estaré disponible en Estambul. Chus me transmite mucha fuerza, mucha tranquilidad, y ahora lo importante es estar apto para cuando él me necesite. Sea la que sea la oportunidad, será la correcta.

Reaparece en el ecuador de la temporada, con todo por decidir. ¿Ve al Madrid candidato a todo?

Yo creo que sí. Hay un equipo muy completo. Hemos empezado muy bien y, aunque esto es muy largo, el Real Madrid aspira a ganarlo todo. Ese tiene que ser el objetivo porque hay mucho talento.

Año tras año parece que va a ser el último de la ‘vieja guardia’, de los Llull, Chacho, Rudy y compañía, pero ahí siguen mezclando con los jóvenes…

Siempre se dice eso, pero continúan en primera línea de batalla. Da gusto verles competir y trabajar en el día a día. Tienen las mismas ganas de competir que el primer día, y son un ejemplo de lo que es Real Madrid.

De lo que es el Real Madrid y de lo que es la selección española. Varios de ellos seguirán hasta París 2024. ¿Se ve usted allí?

Ya debuté y jugué varios partidos con España. Me siento un afortunado por ello, pero hay que ser realista: tengo centrarme en el Real Madrid, y estos próximos ocho meses dictarán lo que ocurra en el futuro. Cuanto más enfocado esté, más posibilidades habrá de cumplir ese sueño.

El sueño de Carlos Alocén es el de todos los que le han visto sufrir.

Estoy muy agradecido por el cariño que se me ha ofrecido. Están siendo días intensos. Después de mucho tiempo, al fin veo la luz.