Helena Oma: "Ver la final de la Copa de la Reina me pone la piel de gallina"

El Casademont Zaragoza finalizó este domingo en Benasque la primera semana de pretemporada. ¿Cómo está Helena Oma, una de las jugadoras más queridas dentro de la plantilla?

Estoy muy bien. Va a ser una temporada muy ilusionante y estamos todas con ganas de empezar, de arrancar la competición y ver hasta dónde puede llegar el equipo. Ahora, de momento, es tiempo de crear vínculos entre nosotras, que es lo que hicimos en Benasque.

¿Qué tal estos días en el Pirineo?

Hemos estado muy bien, siempre nos tratan de maravilla y, además, hace menos calor que en Zaragoza (sonríe). Nada más llegar, el recibimiento de la gente fue muy especial. Es un privilegio venir a un sitio como este para hacer equipo, con estas vistas y con este ambiente.

Estos días, fuera del pabellón de Benasque, les esperaban multitud de niños en busca de un autógrafo. ¿Se lo esperaban?

Sinceramente, todavía no soy consciente. El año pasado vivimos momentos de muchísimo cariño, la gente nos seguía en los partidos… Algunos aficionados nos decían estos días que habían intentado cuadrar sus vacaciones para estar aquí los mismos días que nosotras. Es un privilegio. Lo que vivimos la temporada pasada fue una auténtica locura. Nada más llegar a Benasque, las compañeras nuevas fueron conscientes de lo que les decíamos.

¿Qué opina del nuevo Casademont Zaragoza?

Se ha formado un equipo muy versátil, muy competitivo. Tenemos una plantilla amplia, con jugadoras que pueden jugar en varias posiciones, con puntos en las manos, buen nivel físico… Se han fichado a grandes jugadoras también a nivel personal. Creo que va a ser un punto a favor en esta temporada.

¿Y qué espera de la nueva temporada?

Las jugadoras nuevas van a querer competir al máximo nivel, pero cada temporada es un mundo. Puede ser que nosotras hayamos hecho nuestro mejor partido y que el rival nos acabe ganando. Hay muchos factores que intervienen, lo que no va a faltar nunca es la lucha por nuestra parte. Es bonito mirar al pasado, pero nosotras somos muy conscientes de que no se puede ganar siempre. Desde aquí hago un llamamiento de que vamos a tener partidos difíciles, pero seguro que la afición nos sigue apoyando y está con nosotras.

Antes de seguir. ¿Cuántas veces ha vuelto a ver la MVP de la final de la Copa de la Reina aquel partido?

No la había visto aún, hasta pocos días antes de venir aquí a Benasque. ¡Mi familia, mis amigos, me decían que la habían visto no sé cuántas veces! Me la puse el otro día y alguna lagrimilla se me escapó y se me puso la piel de gallina. ¡Cómo me gustaría volver a ese momento, a ese partido, y vivir esas sensaciones!

A nivel personal, ¿qué Helena Oma nos vamos a encontrar?

Espero seguir haciéndolo igual que hasta ahora: siempre doy el 100%, luego saldrán mejor o peor las cosas. Así fue el año pasado. Afortunadamente, salió el galardón de MVP de la final, pero para mí eso es algo extra.

¿Qué opina de las nuevas compañeras?

Me traen muy buenas sensaciones. Estoy tranquila y positiva. Estos días juntas me han transmitido alegría, las nuevas son muy divertidas. Faltan dos piezas por venir, pero creo que va a ser igual, el grupo humano será fundamental. Además, me hace ilusión compartir vestuario con compañeras a las que ya me he enfrentado. Estoy muy contenta y creo que voy a aprender muchísimo de todas ellas.