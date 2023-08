Cantero: "La afición tiene las expectativas altas, pero nosotras la cabeza fría"

Hace justo una semana se proclamó subcampeón de Europa con la selección española U-16 en Turquía. El lunes ya estaba en Zaragoza y el jueves viajó, junto al resto del equipo, hasta Benasque. ¿Cómo está Carlos Cantero?

Estoy bien, a pesar de que es todo muy seguido. Ahora hay que cambiar el chip y trabajar muy animado en el Casademont Zaragoza.

Antes de hablar de la nueva temporada del Casademont, ¿cómo valora esa plata ante Francia?

De manera muy positiva. A priori, era una generación complicada. El nivel medio del Europeo era alto y conseguimos llegar a la final. Francia compitió mejor que nosotras, pero hay que darle valor siempre a la plata. Estoy muy satisfecho.

El jueves llegaron a Benasque y ayer llevaron a cabo las primeras sesiones de entrenamiento. ¿Con qué expectativas trabajan estos días en el Pirineo?

Con el objetivo de avanzar en temas de trabajo táctico y en unión de grupo. Hacemos convivencia, dinámicas de equipo… Son días que aprovechamos para crecer en este sentido. El equipo se ha renovado y es necesario algo así. Afortunadamente, tenemos un bloque de cinco o seis jugadoras de casa, del club, que pueden enseñar a las demás la filosofía que queremos llevar.

Después de recuperar a Mariona Ortiz, solo faltan por llegar dos jugadoras, Gulbe y Atkinson.

Es algo a lo que estás acostumbrado, siempre falta alguna. No he estado en un sitio en el que no haya tenido problemas con las llegadas de las jugadoras. Ahora faltan dos, que son muy importantes, y se nota. Parece que dos ausencias son pocas, pero a nivel de peso y de juego en el equipo, es bastante.

Se espera su llegada la próxima semana a Zaragoza.

Cuando vuelvan ellas, seguramente se nos irá Vega Gimeno con la selección de 3x3. Hasta la tercera semana no tenemos a todas y es algo que me preocupa. Es un hándicap importante. Empiezas el 23 de septiembre, luego la Supercopa… Lo importante es tener cuanto antes a todas.

¿Cuál es el objetivo del Casademont Zaragoza esta próxima temporada?

A priori, hasta que no vea cómo funciona el grupo, no marco un objetivo principal. Nos marcamos un objetivo de rendimiento bueno. Sabemos que es muy complicado repetir la temporada pasada, pero la ambición siempre es la máxima.

Entonces, dígame: ¿Qué sensaciones le transmite el grupo?

La calidad la tenemos, se trata de ir viendo cómo funciona el equipo, cómo nos trata la Euroliga… Según avancemos, nos pondremos en situación de ver dónde podemos estar. La gente tiene las expectativas altas, pero nosotras tenemos la cabeza fría y los pies en el suelo.

La capitana, Vega Gimeno, dijo el otro día que la exigencia debía estar en la Liga Femenina.

Yo lo veo también así. En Euroliga vamos a intentar pelearla, pero en España debemos exigirnos y rendir al máximo.

El 30 de septiembre, en poco más de un mes, se pone en juego el primer título de la temporada. ¿Con qué aspiraciones va el Casademont a la Supercopa?

Iremos a competirla al máximo para intentar ganarla. Después, intentar conseguir el billete para la Copa, lo mismo para el ‘play off’. Así, paso a paso. La primera exigencia, antes de ganar, es estar en los acontecimientos importantes.

¿Se siente más cerca que el año pasado del Perfumerías, Girona y Valencia?

Sí y no. El año pasado estuvimos muy pegados durante todo el curso. Este año la idea es la misma, estar arriba y no bajarnos de los cuatro primeros puestos. Eso nos dará confianza para estar en esas posiciones. A nivel de presupuesto sigue habiendo grandes diferencias, pero a nivel de calidad, podemos competir perfectamente.

¿Qué espera de Leo Fiebich?

Que continúe la mejora que demostró el año pasado. Ella apostó por seguir con nosotros, por crecer en Zaragoza, y espero que entre todos podamos mantener esa línea ascendente. Que vuelva a ser MVP son objetivos muy muy secundarios.

¿Y qué le dice a la afición?

Que el mayor trofeo que conseguimos, más allá de la Copa, fue todo lo que creamos alrededor del equipo. Hemos venido a Benasque y nunca había habido gente en la puerta para saludar a las jugadoras, el recibimiento en el hotel… Le doy un valor muy alto al respaldo de la gente.