Mariona Ortiz: "En la Euroliga vamos a disfrutar, pero sin olvidarnos de competir"

Mariona Ortiz regresó a Zaragoza el pasado miércoles, después de un intenso verano en el que ganó la liga mexicana con el Adelitas. ¿Cómo se encuentra?

Estoy muy contenta de volver. Me hubiera gustado estar un poco más con mi familia, descansando; pero cuando volví, tuve una sensación maravillosa de volver a casa. He gestionado la intensidad física del verano para que no tuviera impacto en lo que para mí es realmente importante, la próxima temporada con el Casademont.

¿Qué grado de importancia tiene su círculo más cercano en la carrera de Mariona Ortiz?

Muchísima, tanto mi familia como mis amigas. Son un punto de apoyo importante. Mis amigas están muy alejadas del baloncesto, alguna después de un partido me ha preguntado si había marcado. Eso me da un punto de estabilidad, más allá del baloncesto.

¿Cómo afronta esta nueva temporada en el Casademont?

Hemos incorporado gente y eso siempre implica un proceso de adaptación, todo necesita su tiempo. Con paciencia, ganas y amor, todo acaba saliendo. Me gusta lo que veo, la gente que ha venido está con ganas e ilusión.

Cuénteme, ¿cómo ha vivido la experiencia mexicana?

Fenomenal. Estuve allí hace dos años, como espectadora, y por eso me animé este año a probar. La competición es muy diferente, pero eso también hace que aprendas cosas nuevas. Además, hemos ganado, ¿qué más puedo pedir?

¿Cuáles son las principales diferencias respecto a la Liga Femenina Endesa?

Allí hay muchísimo contacto físico. Yo soy consciente de que en España muchos equipos juegan con mi físico, es algo que tengo presente para mejorar. Ir allí me ha ayudado.

¿Le gustaría repetir el próximo verano?

Tal vez no haría los cuatro meses, mis prioridades cambian, tengo 32 años el próximo curso… El verano que viene me gustaría tener un poco más de vacaciones.

¿Físicamente está al 100%?

Me encuentro muy bien físicamente. No sé si dentro de unos meses me va a venir una sensación de bajón, espero que no, porque ya lo tuve antes de venir. Me he cuidado mucho para encontrarme perfectamente.

¿Qué opinión le merecen las nuevas incorporaciones?

Tenemos gente muy buena en todas las posiciones, es un equipo bastante equilibrado. Todo el mundo está muy ilusionado con los fichajes: Petra (Holesinska), Tanaya (Atkinson), la continuidad de Leo… Hay un grupo que ilusiona, pero con los pies en el suelo, por favor.

Usted, como Vega Gimeno y Carlos Cantero, también se apunta al equipo de los pies en el suelo.

No me gustaría que entráramos en ponernos una presión que nos perjudicaría más que nos ayudaría. Ilusionarse no es malo.

Pero...

La ilusión es normal, el problema es cuando se transforma en expectativas lejanas a lo que un equipo puede conseguir. Es ahí cuando entran los nervios, la frustración, la tensión…

Entiendo.

Debemos tener hambre de competir. Pero si no vienen resultados favorables, que no entremos en pánico, a mí es lo que me gustaría. Dentro del vestuario hay jugadoras que tenemos cierta edad, que hemos estado en vestuarios con cierta presión por ganar… Mientras se conserve la calma dentro del vestuario, intentaremos que no nos afecte lo demás.

¿Cuál es el objetivo la próxima temporada?

No lo hemos hablado aún, pero imagino que iremos un poco de la mano del año pasado. Intentar estar en Copa, seguro en ‘play off’… Euroliga es un mundo diferente, ahí debemos disfrutar, pero sin olvidarnos de competir, que es lo que nos define como club.

¿Ha pensado mucho en la Supercopa que disputa el equipo el 30 de septiembre?

Pienso en ella desde el año pasado, es una competición muy bonita de jugar. Pero no será fácil por los rivales que la juegan. Ilusiona algo así, la posibilidad de ganar otro título, pero ahora mismo es el día a día, debemos pensar en construir.

¿Qué le parecen los cambios en la posición de base?

Con Carmen (Grande) estaba encantada, como todo el mundo. Los cambios son normales. Ainhoa (Lacorzana), a pesar de ser joven, ya conoce la liga. Si ha firmado aquí, es porque tiene ambición e intención de competir. Petra es un combo que puede ayudarnos, así que veo la posición muy bien cubierta.

¿En qué momento se encuentra Mariona Ortiz como jugadora de baloncesto?

Desde hace dos años, voy año a año. Físicamente, toco madera, me encuentro muy bien, pero muchas veces lo que más me ha pesado es mi cabeza. Ahora mismo estoy bien, me siento como en casa y muy querida, lo que me ayuda un montón. Soy una persona que, cuando pasan cosan buenas, piensa: algo malo viene… y me asusta. Pero pienso que me merezco unos años que, cuando mire atrás, piense: mis mejores años fueron en Zaragoza.