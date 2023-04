UCAM Murcia-Casademont Zaragoza: visita a un rival herido

El Casademont Zaragoza visita hoy (12.30/Movistar+) la pista de un rival herido. El conjunto aragonés viaja hasta la pista del UCAM Murcia para medir el estado físico y, sobre todo, anímico de un equipo que esta misma semana dijo adiós a Europa. Tras quedar eliminado de la Basketball Champions League, el cuadro de Sito Alonso evalúa la capacidad competitiva de la plantilla de Porfirio Fisac, que tiene un único objetivo: ganar. La victoria permitiría al cuadro aragonés certificar (si no lo ha hecho ya) la permanencia en la Liga Endesa. Pero, además, mantendría todavía vivo el deseo de escalar hasta las posiciones que dan derecho a jugar en el Viejo Continente el próximo curso.

Se trata de un duelo de iguales. Murcianos y aragoneses afrontan la cita con la misma cifra de triunfos (10) en las primeras 26 jornadas de campeonato. Esto hace que ambos lleguen al encuentro con el mismo grado de incertidumbre. Con cuatro victorias de colchón sobre el descenso, los números dicen que la salvación es cuestión de tiempo en ambos conjuntos. Sin embargo, los dos aspiran también a que las últimas jornadas no sean un mero trámite, con el deseo de competir en Europa en el horizonte.

«Solo tengo un objetivo, hacer que estas jornadas que nos quedan seamos un equipo que la gente se sienta orgullosa. Todos nos estamos jugando nuestro futuro. No tenemos jugadores con contrato, creo recordar que solo Yusta y Dino, más una opción de 1+1 que tiene Hlinason. El resto nos estamos jugando la vida, incluido yo. Hasta que no me salve, no tengo contrato», dijo Porfirio Fisac en la previa, dejando claro que su único propósito (de momento) es alcanzar la tranquilidad de manera matemática.

El preparador segoviano no podrá contar con Jessup, que sufre molestias en un tobillo, ni con el joven Lucas Langarita, aquejado de un fuerte golpe que se produjo durante el último torneo que disputó con el equipo júnior. En el UCAM Murcia, Sito Alonso contará con el poderío de James Anderson, Thad McFadden, Travis Trice, además de la participación de los exjugadores del club aragonés, Tomás Bellas y Nemanja Radovic. En la pintura, Artem Pustovyi, Ilimane Diop o Jordan Sakho son los principales argumentos de los murcianos.

Además, el rival del conjunto aragonés se ha reforzado en los últimos días con la llegada del norteamericano Chris Chiozza o el jugador interior montenegrino Danilo Nikolic. Sobre este último, Alonso fue claro: «Viene para jugar este domingo», anunció el técnico aragonés.

Su homólogo en el banquillo zaragozano se deshizo en elogios hacia su rival: «Tienen una parte muy sólida, saben a lo que juegan, se me antoja un partido muy complejo. Murcia es un equipo compacto, con gente que conozco bien y que valoro mucho. Me parece una muy buena plantilla y será un partido francamente difícil», anunció Fisac. En el encuentro de la primera vuelta, disputado en la segunda jornada (todavía con Martin Schiller en Zaragoza), el UCAM Murcia salió victorioso del pabellón Príncipe Felipe (64-81).