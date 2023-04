Fisac: "Igual Aday Mara me necesita más a mí que nosotros a él"

Aday Mara ha sido el indiscutible nombre propio en el Casademont Zaragoza durante la última semana. El joven jugador, que acaba de cumplir la mayoría de edad, podría abandonar el club aragonés al final de la presente temporada para poner rumbo a Estados Unidos. Una circunstancia que ha analizado este viernes su entrenador, Porfirio Fisac, que ha calificado al pívot como “imprescindible” en el proyecto del club.

El técnico segoviano ha dicho no tener ninguna “notificación” sobre la hipotética salida de Mara, aunque ha apelado al refranero popular para recordar: “Cuando el río suena, agua lleva”. “Como club, vamos a seguir trabajando con él hasta un minuto después de que nos deje, con él o con cualquiera. Tiene contrato con nosotros y es tan fácil como que el que se quiera marchar tendrá que pagar. No podemos retener a nadie. No nos vamos a rendir porque Aday Mara esté con nosotros”, ha afirmado Fisac.

El entrenador, muy contundente en sus declaraciones, espera que cuando Mara abandone el Casademont Zaragoza “sea un poco mejor que el día que lo cogí”. Fisac ha finalizado su argumentación sobre este asunto con un mensaje directo hacia el joven jugador: “Hay una cosa que a veces ellos deben de pensar: Igual Aday Mara me necesita más a mí que nosotros a él. No sé si he dicho bastante”, ha concluido Fisac.

A la espera de conocer dónde jugará el pívot aragonés la próxima temporada, Aday Mara viajará este sábado junto al resto de sus compañeros para disputar el encuentro del domingo (12.30) ante el UCAM Murcia. Una cita en la que no podrán estar su amigo Lucas Langarita, aquejado de un golpe en el costado, y Jessup, que arrastra molestias en un tobillo.

El técnico del Casademont Zaragoza ha apelado a la “prudencia” y a la “paciencia” para referirse al objetivo del equipo en la recta final del curso. “No es una cuestión de cuando nosotros queramos, sino de cuando las matemáticas te dicen en lo que tienes que pensar. Esta es una liga muy compleja, hay momentos que parece que vas a conseguir algo y tienes muchas derrotas seguidas. La parte final es muy dura y los equipos que estamos en una sola competición no podemos más que pensar que nuestro esfuerzo y compromiso tiene que estar al 100%”, ha recordado.