La misma imagen 30 años después: "Solo falta Larry Johnson"

Bastó con ver el enorme abrazo en el que se fundieron nada más reencontrarse para comprobar que no era una tarde más. «¡Perdón!», rogaba Gemma Gracia, que se retrasó unos insignificantes minutos por motivos laborales. Daba igual, ayer el reloj no servía para nada. El tiempo, de hecho, parecía haberse detenido para saborear y disfrutar al máximo las innumerables anécdotas que rememoraron Nines Gracia, Mamen Valero, Esther Wender y la citada Gemma Gracia. Junto a las cuatro históricas jugadoras del Banco Zaragozano, Alfonso Alonso, uno de sus entrenadores más queridos (con el permiso de Zaga Zeravica).

El céntrico paseo Gran Vía de la capital aragonesa, donde continúa instalada hasta el 2 de abril la exposición ‘Zaragoza, ciudad de baloncesto’, fue testigo de un reencuentro repleto de cariño. «La promotora ha sido Mamen», reconocían al unísono sus compañeras. Ella fue quien propuso juntarse para recrear 30 años después una de las instantáneas que componen la obra. «Solo falta Larry Johnson», bromeabaWender.

Lo que no había borrado el inevitable paso del tiempo era la enorme sonrisa de los cinco protagonistas, que respetaron el mismo orden en el que posaron en junio de 1993 con la estrella de la NBA. «Fíjate qué tipazo tenía...», decía Mamen Valero con cierta resignación. «Johnson fue muy majo, después se vino a cenar con nosotras al Hotel Boston. Estar 30 años después aquí juntas es una pasada», reconocía Wender.

«Me gustaría verlas más»

El técnico, Alfonso Alonso, que todavía hoy sigue en activo entrenando en el colegio Compañía de María, lamentaba que momentos así no se repitan con más asiduidad. «Veo aquella foto y me emociono, las recuerdo muy bien porque he estado muchos años con ellas. Todos los recuerdos son increíbles», apuntaba el padre y maestro deportivo de Sito Alonso, actual entrenador del UCAMMurcia.

«A mí me conociste con 12 años. Recuerdo ver a tu hijo correteando por Compañía de María con un balón de baloncesto», rememoraba Gemma Gracia. «¡A mí con 13!», añadía Nines. La capitana del Banco Zaragozano reconocía que, a pesar de las dificultades para coincidir, existe «un gran cariño» entre ellas. En la conversación no faltó el nombre de Zaga Zeravica, una «mujer diferente y peculiar», que era como «una madre» para ellas. «A mí me imponía mucho, pero tengo que reconocer que acabé queriéndola y respetándola muchísimo. Hizo un gran trabajo», confesaba Gemma. La emoción de la tarde alcanzó su punto más álgido al visualizar la foto de Pilar Valero que cierra la exposición. «Era, sencillamente, la mejor», resumían al unísono todas.