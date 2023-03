Fisac lanza un aviso a Aday Mara: "No estoy contento con él"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, lanzó este viernes un importante y significativo mensaje a Aday Mara. El técnico segoviano solicitó al joven pívot, de solo 17 años, que baje las “revoluciones” en el campo y que cese las constantes protestas a los colegiados. “No estoy contento con Aday. Me gustaría que tuviera otra serie de condiciones, no en el juego, que él va creciendo y no necesita un ayuda excesiva. Pero sí a la hora de actuar en el campo, de hablar con los árbitros…”, se arrancó Fisac.

Como es habitual en él, el técnico del Casademont Zaragoza fue directo en su mensaje. Sin tapujos, sin rodeos que pudieran desvirtuar su mensaje. No está satisfecho con actitudes puntuales de uno de sus mejores jugadores y así lo puso de manifiesto. “Los padres son unas personas extraordinarias y están ayudándole mucho, pero hay cosas en las que tiene mucho margen de mejora”, recordó el preparador.

Pero, ¿cuáles son esos “pequeños detalles” a los que se refirió este viernes el técnico? “Hablar demasiado con los árbitros, salirse del partido si no le pitan una falta… Pequeños detalles que son lógicos. No me gustan en nadie, pero menos en un chaval joven que sea capaz de gritar a un árbitro de ACB. ¿Tú qué coño tienes que hablar con un árbitro de ACB? Con un árbitro de ACB hablan los veteranos y habla quien tiene que hablar”, censuró Porfirio Fisac, antes de finalizar su exposición recordando que, “en el resto”, Aday Mara está creciendo y es un chaval extraordinario”.

“Trabaja con una actitud importante, pero hay muchas cosas que le quedan para ver cuál es su máximo nivel. No todo es lo que digan alrededor de él, es más lo que tú haces”, sentenció.

"Langarita está llamando a la puerta"

Durante su comparecencia, Fisac también elogió la figura de Lucas Langarita. El canterano, que viene de brillar con luz propia en el último éxito del conjunto júnior, podría tener algo más de protagonismo con la primera plantilla en los próximos días. "Hay que ver cómo le buscamos ese hueco. Está llamando a la puerta demasiado fuerte", aseguró el entrenador.

"Es una gran noticia para el club, para toda la gente que trabaja en las categorías de formación. Son dos jugadores de una buena generación que tiene que seguir creciendo. Todos los años es muy díficil sacar jugadores del nivel de estos dos (Aday y Lucas). Carlos Alocén, Vit, Pradilla, Javi, Lobaco… son muchos jugadores", destacó.

Ante el empuje de Aday y Langarita, Fisac reconoció tener "overbooking" en su plantilla. "Lo que quiero es que se encarezca el jugar. Tenemos 14 jugadores con los canteranos y alguno no va a poder ir ni convocado, y no van a ser siempre los júnior", advirtió.