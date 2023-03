"Aday Mara tiene un talento natural para jugar a baloncesto"

“Sobre su nivel de juego no tengo nada que decir, es evidente. Lo vi el primer día que lo conocí hace más de tres años. No me sorprende nada de lo que está sucediendo con él”. Detrás de esta afirmación está Jorge Serna, actual entrenador del Casademont Zaragoza júnior y uno de los técnicos que mejor conoce al talentoso pívot aragonés.

Antes de que Aday diera el salto a la primera plantilla de Fisac, Serna pudo disfrutar de un jugador que, a su juicio, “tiene un talento natural para jugar a baloncesto”. El preparador asegura que se trata de “un chico fantástico, que tiene una cabeza maravillosa, los pies en el suelo y que está muy bien rodeado”. “Si a eso le añades la calidad que tiene en las manos y la visión de juego… Me alegro muchísimo por todo lo que está viviendo”, dice el técnico.

Serna, además, aboga por ser cauteloso a la espera de que el destino dicte el futuro. “Le deseo que vaya poco a poco, tranquilo, que siga estudiando y formándose. Le vendrá todo solo. El hábitat natural de Aday es una pista de baloncesto”, considera.

El peligro de las redes sociales

El técnico del conjunto júnior advierte que las redes sociales “ensalzan muy pronto a los jugadores”. Por ello, recuerda que Aday Mara “como Lucas Langarita” es un chaval joven, que tiene sus emociones y que hay que cuidarlo bien. “Ambos lo están llevando muy bien. Sus familias han convivido con el alto rendimiento deportivo y les ayuda a estar tranquilos, que sea todo muy poco a poco. Que lleguen donde el baloncesto les permita y lo que ellos se ganen”, finaliza Serna.