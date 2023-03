Jorge Serna: "Los chicos se dejaron la vida en Croacia, fueron al límite en cada acción"

Mientras el Casademont Zaragoza le pintaba la cara el pasado fin de semana al Barça , el equipo júnior brillaba con luz propia en el torneo Adidas Next Generation. ¿Qué balance hace su entrenador, Jorge Serna? Muy positivo. Viajamos con incertidumbre porque no sabíamos al nivel que podíamos competir en Europa. Quedamos muy sorprendidos desde el primer partido. Esa primera victoria y las circunstancias en las que se produjo nos dio un extra de motivación, energía y creencia para afrontar todo lo demás. Fue un torneo excelente y una gran experiencia.

¿Se refiere al triple sobre la bocina de Javi Urdiain para ganar al Maccabi Tel Aviv? Fue increíble. No quedaba apenas tiempo y veo que metemos ese canastón. Los chavales comenzaron a abrazarse, el entrenador rival protestaba que estaba fuera de tiempo y yo no sabía muy bien si celebrarlo o no. Hubo un poco de incertidumbre, pero al final sientes una gran satisfacción. Por el equipo en general y por Javier a nivel individual, porque es un chico que trabaja muy bien y se lo merecía.

Así lo hicieron, solo el Barça pudo ganarles en la final.

Puede que tantas ganas de ganar, tanta ambición, nos hiciera perder un poco el foco de lo concreto: la defensa uno contra uno, el rebote defensivo, estar bien colocados… Cometimos errores que en los anteriores partidos no habíamos cometido. Que nos ganara el Barça no me sorprendió, entra dentro de lo posible, pero que estuviéramos mal en cosas que habitualmente hacemos bien sí me sorprendió. También pudo ser fruto del cansancio.