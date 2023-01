Sant-Roos hace autocrítica: "Nadie imaginaba estar así"

El vital triunfo del pasado domingo en Manresa ha permitido al Casademont Zaragoza tomar un importante balón de oxígeno. La victoria ante un rival directo, sin embargo, no modifica el discurso de humildad y prudencia que encabeza el entrenador, Porfirio Fisac. Howard Sant-Roos, uno de los líderes del vestuario y el jugador que más minutos acumula sobre la pista, ha mantenido esta hoja de ruta y ha apostado por ser “más profesionales” para salir de la zona baja de la clasificación.

“Estamos muy satisfechos por la victoria ante Manresa. No hemos conseguido todas las victorias que nos gustaría. Tratamos de seguir luchando y seguir con la cabeza alta. Fuera de casa es como ganar dos veces. Ellos están también abajo con nosotros y sabíamos que era muy importante”, ha manifestado Sant-Roos.

El cubano, que promedia 9 puntos y 12 créditos de valoración por encuentro, también ha hecho autocrítica sobre el nivel individual y colectivo que ha ofrecido el Casademont en esta primera vuelta que está a punto de concluir. “No estoy satisfecho, soy el que más juega, el más valorado, pero también soy parte del club. Si el equipo está abajo no me siento bien”, ha explicado el alero, de 31 años, que también ha lamentado los errores “de niños” que ha cometido su equipo.

“Hemos perdido partidos aquí en casa en los últimos segundos: un rebote, una pérdida de balón, son cosas de niños que estábamos haciendo y que no se pueden permitir en la ACB. Vamos a ser más profesionales y más fuertes para no perder partidos así”, ha aventurado el de La Habana, antes de reconocer que cuando llegó a Zaragoza no esperaba vivir una situación como la actual.

“No era lo que imaginaba, pero no creo que nadie pensara que íbamos a estar así. Es la realidad que tenemos y no queda otra que seguir hacia delante, luchando todos los partidos. Seguimos abajo, la clasificación no le gusta a nadie y queremos seguir hacia arriba”, ha sentenciado Sant-Roos.