Fisac: "Creo muchísimo en la plantilla que tengo"

El Casademont Zaragoza afronta este domingo en Manresa algo más que un partido. A solo tres jornadas para que concluya la primera vuelta de la Liga Endesa, el conjunto aragonés visita la pista de un rival directo por la salvación, que actualmente cuenta con el mismo número de victorias (3). Porfirio Fisac ha puesto de manifiesto este sábado la trascendencia de una cita en la que tiene muy complicado estar Jovic, la última incorporación del club, que continúa aquejado de unos problemas en la espalda.

“Los problemas de espalda no están reaccionando todo lo bien que quisiéramos. Es algo que ya ha tenido anteriormente, por lo que él sabe mejor que nadie el dolor que tiene que pasar para superarlo. Si llega, llegará justito, no somos lo más positivos”, ha reconocido el entrenador, que también ha advertido del “duro” enfrentamiento que le aguarda al equipo este domingo.

“Manresa es un club muy asentado, con las ideas muy claras. Hay siempre una gran unión, da igual los jugadores que vayan llegando. Es un equipo sólido, que corre rápido al contraataque. El partido es duro, difícil, más complicado que los que hemos tenido en casa”, ha dicho Fisac.

El entrenador del Casademont Zaragoza ha fijado el objetivo de alcanzar las “cinco o seis victorias” antes del final de la primera vuelta. “Si no, te obliga a hacer una segunda vuelta casi de ‘play off’ para salvarte, y estamos lejos de ser ese tipo de equipo”, ha reconocido. El técnico segoviano ha puesto de manifiesto que solo tiene “una preocupación”, salvar al club “como sea”.

“Creo muchísimo en la plantilla y en los jugadores que tengo. No tengo ninguna duda de que este equipo acabará haciendo un gran baloncesto. Hacemos buen baloncesto unos minutos y muy mal baloncesto durante otros minutos. Solo tengo una preocupación: salvar al club como sea. No pienso en cómo me encuentro yo. Sabía el reto que asumía y asumo con toda la fortaleza dónde estoy”, ha aseverado.

Fisac, que ha afirmado que “ahora mismo” es “uno de los peores entrenadores” de la Liga Endesa, también ha tenido palabras para Frankie Ferrari, que abandonó el club hace solo dos meses nada más aterrizar el entrenador segoviano en el Príncipe Felipe. “Cualquier jugador que se enfrenta a su exclub o exentrenador tiene una motivación especial. Ellos tienen uno que se enfrenta a su exclub, nosotros 9 que nos enfrentamos a exFerrari, no sé si me comprendéis. Tenemos que ganar esa batalla como sea”, ha sentenciado.