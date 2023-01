Cuando el baloncesto es mucho más que un deporte: "Jamás olvidaré este día"

El Casademont Zaragoza-Perfumerías Avenida de Liga Femenina Endesa tardará mucho tiempo en borrarse de la retina de los aficionados. Para algunos, como los dos voluntarios del club aragonés que protagonizaron una inesperada y preciosa petición de matrimonio en el descanso, resultará sencillamente inolvidable. Quienes también conservarán para siempre en su memoria la jornada del domingo serán 9 mayores de la residencia San Marcelino de Jaulín, una pequeña localidad situada a 30 kilómetros de la capital de Aragón, que presenciaron desde el pabellón Príncipe Felipe un encuentro con demasiado ruido extradeportivo. Minutos después de concluir el choque, con las pulsaciones ya mucho más rebajadas, los residentes también tuvieron la oportunidad de conocer y conversar con varias integrantes de la plantilla, además del entrenador, Carlos Cantero.

“Me lo he pasado bomba, como nunca. En mi vida había disfrutado de un día así, no lo olvidaré jamás. Yo quería que ganaran, pero al final no ha podido ser. En la vida no siempre se puede ganar. Igual venimos otra vez y espero que ese día sí lo consigan”, confesaba Justa Sánchez, de 87 años. No hacía falta escucharle, sus ojos repletos de felicidad certificaban que sus palabras brotaban desde lo más hondo de su corazón.

Junto a ella, sin perder en ningún momento la inocente sonrisa de un niño, el resto de la expedición esperaba la salida de las jugadoras. Eugenio Modrego (88 años), Irene Sanz (86), Nieves Sarto (91), Jesús Mainar (86), Julián Bernal (82), Luis Enrique Bagues (79), Alejandra Laplaza (79) y Francisco Juste (58). Este último, además, lucía orgulloso una pancarta con la que no cesó de animar durante los 40 minutos del partido. “Aúpa leonas”, se podía leer en el cartel.

Los mayores de la residencia San Marcelino de Jaulín saludan a las jugadoras del Casademont Zaragoza femenino.

“Lo podíamos colgar en el vestuario”, proponía la jugadora del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz. A pesar del bronco y tenso final del encuentro, donde terminó expulsada con una técnica, la base reseteó la mente para saludar, atender y escuchar con un cariño infinito a los aficionados. “Muchísimas gracias por venir”, agradecía la catalana, que también intercambió distintas opiniones sobre el partido con los mayores.

No solo se acercó ella, también les robó una sonrisa la capitana del equipo, Vega Gimeno, cargada de regalos en el día de su cumpleaños. “Cumplo 25, ¿a que estoy de maravilla?”, bromeaba la valenciana, que automáticamente recibía la aprobación de los residentes. “¿Vais a venir más? No es lo mismo verlo en directo que por la televisión. Hemos perdido, pero ha estado bien, ¿no?”, repreguntaba Gimeno, que también dejó en el aire la opción de realizar una visita a la residencia de Jaulín.

“Allí os esperamos, os recibiremos con los brazos abiertos”, apuntaba Justa antes de que se incorporase al encuentro el ‘coach’, Carlos Cantero, que también vivió un final de partido convulso. “Ha sido una experiencia maravillosa. He notado la diferencia en el tema de los árbitros, pero las jugadoras de los dos equipos han peleado muchísimo. Ha sido un gran partido y un día inolvidable para todos. Siempre podré decir que he estado en el Príncipe Felipe, que he conocido a las jugadoras, he visto el ambiente…”, agradecía Francisco Juste.

Junto a Mariona y Vega, también se acercó a saludar la alemana Leo Fiebich, una de las grandes estrellas del equipo. Así se cerró una mañana repleta de emociones y sentimientos que los 9 residentes nunca olvidarán. Una iniciativa promovida por Alejandro García, periodista aragonés vinculado al centro por motivos familiares, que cuidó y mimó a los mayores durante el mejor día de sus vidas.