El duro y enigmático reproche del entrenador de Perfumerías Avenida a Cantero: "Espero que se acuerde"

Una vez terminado el partido entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida, la tensión se trasladó a la sala de prensa del pabellón Príncipe Felipe. Allí, como es habitual después de cada encuentro, comparecieron los entrenadores de cada equipo para realizar una valoración del mismo. Roberto Íñiguez, técnico visitante, fue el primero en tomar la palabra:

“Quiero felicitar a Zaragoza por el partido, por la lucha, porque iban abajo y nunca se han rendido. Eso es signo de un equipo unido y que hace bien las cosas. Van a estar arriba y van a hacer una gran temporada. También quiero felicitar al público porque el ambiente ha sido increíble, excepto casos aislados, que pasan en todas las pistas, no solo aquí. No se puede insultar a jugadoras con niños de 10 años delante, pero la mayoría del público han estado espectacular”, dijo el entrenador de Perfumerías Avenida, que al final del choque tuvo que ser retirado por sus jugadoras tras encararse con un sector de la afición local que reprochaba e insultaba a su plantilla.

Sin embargo, una vez finalizada su intervención, habiéndose levantado incluso de su asiento, Íñiguez retrocedió sobre sus pasos para lanzar un duro y enigmático mensaje que parecía destinado a Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza, que fue su ayudante en el Sopron Basket de Hungría. “Quiero decir otra cosa, el receptor del mensaje va a saber quién es. Para hablar bien de ti, de tu equipo, no hace falta hablar mal de nadie. Eso se lo enseñé hace mucho tiempo, espero que se acuerde”, afirmó el preparador, que cuestionado por el destinatario del mensaje se limitó a decir: “Él sabe quien es”.

Pocos minutos después llegó el turno de Cantero. Cuestionado por este singular y atípico hecho, el técnico del Casademont Zaragoza dijo no darse por aludido. “No he hablado de Salamanca nunca, ni siquiera allí después de la derrota. No me doy por aludido, igual alguien de nuestra afición, porque tenía ganas de revancha, pero yo lo dije en la previa. Teníamos que dejar las emociones del partido de ida a un lado”, sentenció Cantero, que terminó el duelo expulsado por doble falta técnica.