Aday Mara, baja en la expedición del Casademont por motivos académicos

Aday Mara no es solo un magnífico jugador de baloncesto capaz de, con solo 17 años, machacar el aro del Real Madrid para clavar un mate antológico en la cara del francés Poirier. Con un prometedor futuro por delante, el joven pívot del Casademont Zaragoza es también uno de los miles de chavales aragoneses que actualmente están inmersos en la época de exámenes. Por este motivo, el gigante de 2.20 no ha trabajado esta semana al mismo ritmo que sus compañeros. De hecho, este jueves fue baja en la sesión matinal de entrenamiento y este viernes no viajará a Sevilla junto al resto de la plantilla para el partido de mañana en la pista del Real Betis (18.00).

La dificultad para compaginar los entrenamientos a las órdenes de Fisac con sus estudios no han hecho que Aday deje de entrenar, pero sí lo han alejado de forma puntual de la élite del baloncesto. Como consecuencia de esta decisión, el pívot se perderá la importante cita de este viernes en la pista andaluza.

Mekowulu, duda

El que tampoco tenía este jueves garantizada su plaza en el avión que llevará al Casademont Zaragoza a la capital andaluza es Christian Mekowulu. El nigeriano también fue baja en el entrenamiento como consecuencia de un periodo gástrico que le impidió trabajar a las órdenes de Porfirio Fisac. De esta forma, su participación en el encuentro de mañana queda en el aire, a la espera de cómo evolucione el nigeriano en las primeras horas de la jornada del viernes.

Si se confirma la ausencia de Mekowulu, el técnico del Casademont Zaragoza verá reducida exponencialmente su rotación en el juego interior, donde contará con Hlinason, Simanic y Nguirane. El que sí viajará a Sevilla es el último fichaje del club aragonés, Chris Wright, que confirmó estar en plenitud de condiciones para la cita del sábado.