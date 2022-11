Chris Wright: "Vengo a aportar intensidad, liderazgo y presencia"

Intensidad, liderazgo y presencia en la pista. Estas son las tres innegociables premisas que ha prometido este jueves Chris Wright durante su presentación como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El base norteamericano ha compartido su ilusión por iniciar esta nueva etapa de su carrera y ha asegurado que está “listo” para debutar en la importante cita de este sábado en la pista del Real Betis.

“Desde el primer día voy a ser yo mismo. Llevo 12 años compitiendo profesionalmente y vengo a aportar intensidad, liderazgo y presencia siempre que esté en la pista. Espero ayudar a ganar partidos”, ha asegurado Wright, sorprendido también por la juventud de la plantilla. “Me he encontrado con que soy el jugador más mayor, el más veterano de la plantilla. Tengo ganas de entrenar con todos después de unos días complicados por las ventanas FIBA y por las ausencias. He visto un grupo que quiere ganar, con ganas de levantarse, con una mentalidad positiva después de un inicio complicado”, ha aseverado.

El americano ha reconocido que no tuvo que pensar mucho la decisión de recalar en el Casademont, aunque no conocía personalmente a ninguno de sus compañeros. “Sé de su carrera, de su trayectoria, de ver sus nombres. Es una nueva experiencia en todos los sentidos. Estoy preparado y voy a estar ahí para lo que el entrenador necesite. Yo vengo a ayudar, a echar una mano, no a enseñar”, ha manifestado.

Wright también ha explicado que ya ha hablado con su nuevo entrenador, Porfirio Fisac. Pero, ¿qué le ha pedido el técnico del Casademont? “Que sea yo mismo, que aporte energía, es una cuestión de conocer el sistema, el equipo. Conforme avancen las semanas voy a tener una buena conexión, estoy muy ilusionado”, ha incidido el base.