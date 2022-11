Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza: "En estos momentos, lo que necesitamos es unión"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, sigue remando contracorriente para voltear la situación actual del equipo: incrustando en la última posición de la tabla, el cuadro aragonés no conoce la victoria tras la celebración de seis partidos. En este escenario, ahora le sobreviene una cita de altura: recibe el domingo al Real Madrid, vigente campeón de la Liga Endesa.

“Es un partido diferente, especial”, advirtió el técnico, quien consideró que la afición tiene que acudir al pabellón Príncipe Felipe “sin la angustia” que se desprende de la clasificación actual, porque es un encuentro “para disfrutar”, al tener enfrente “a uno de los tres mejores equipos de Europa”. De hecho, el conjunto blanco “está dominando en los últimos años tanto la Liga ACB como la competición continental”, añadió el técnico, quien recordó que se trata de un bloque “muy físico, con mucho poder de anotación, con un grado de calidad muy importante” y que, además, “sabe correr el campo a la perfección”.

En cualquier caso, Fisac confesó que su prioridad atiende ahora “a cambiar la dinámica y la disposición mental” de sus propios jugadores, por lo que no está tan pendiente del rival. “Queremos un grupo del que la gente se sienta orgulloso; un conjunto que tenga ese carácter y esa competitividad que todavía no hemos conseguido”, admitió el preparador del Casademont Zaragoza, que también habló de la necesidad de subsanar “ese miedo a perder” que ha lastrado el rendimiento del grupo en este tramo inicial de la competición.

“Hay que hacer que este grupo juegue como una familia, y de momento no lo hemos logrado -insistió Fisac-. De momento somos un grupo de estudiantes que no está sacando ninguna nota. La idea es hacer un baloncesto que nos divierta, porque es el baloncesto que nos hará ganar”, anunció el entrenador de los zaragozanos, quien recordó, además, que seguirá dando oportunidades a los jóvenes valores del Casademont, porque el club “lleva muchos años trabajando muy bien la cantera”.

El técnico también subrayó “la falta de conocimiento del juego y la inexperiencia” de la plantilla aragonesa, que debe ser reforzada con la mayor prontitud: “Estamos los últimos y hay que ver la realidad. Con los jugadores estoy contento a medias, porque yo quiero un equipo que tenga mucho más carácter y que, sobre todo, tenga una filosofía de juego. Y estos aspectos los estamos mostrando a cuentagotas”, señaló.

“El club está trabajando a muerte por conseguir fichajes, fichajes que nos den estabilidad, tranquilidad y experiencia, pero las opciones que hemos intentado no las hemos conseguido, fundamentalmente porque estamos aspirando a un tipo de jugador experto, que conozca la Liga ACB”, explicó Fisac, quien también recordó que, “en los resultados de una temporada, el 80% se obtiene de las plantillas configuradas durante el verano”.

El entrenador del Casademont Zaragoza también tuvo palabras para los aficionados. “No tengo dudas de lo que nos van a dar siempre nuestros seguidores. Nosotros no debemos pedirles nada, sino que somos nosotros lo que debemos darles, entregarnos en la pista. La afición siempre ha mostrado lo que ha sentido. Zaragoza no miente, Zaragoza siempre dice la verdad desde la grada. Si le gusta lo que ve, aplaude, y si no le gusta, silba. Nosotros tenemos que conseguir que en este partido en concreto, disfrute y se divierta. En estos momentos, lo que necesitamos es unión. Necesitamos que la grada sepa que hemos hecho las cosas mal, pero que estamos intentado mejorar. Y que sepa que vamos a hacer el máximo esfuerzo por ellos, por nuestros aficionados. Es el momento de sentir Zaragoza”, reiteró.

Después de medirse con el Real Madrid, la Liga Endesa se detendrá por los compromisos internacionales: “Me puse un objetivo, que eran tres semanas desde que llegué, y tengo claro que después del parón, el equipo va a estar al mejor nivel posible”, anunció Fisac.