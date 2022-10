El Casademont femenino pierde a una de sus estrellas. Merritt Hempe ha ejercido este martes la cláusula de rescisión de su contrato para firmar por el USK Praga, un conjunto de Euroliga que es, además, uno de los máximos aspirantes para participar en la Final Four del torneo. sus máximos objetivos. La entidad checa ya hace tiempo que venía siguiendo las evoluciones de la pívot, quien cumplía ahora su segunda temporada en la capital aragonesa.

“Marea Roja, quiero agradecer personalmente todo el cariño y el apoyo que he recibido. Zaragoza es mi segunda casa y siempre estará en mi corazón, me entristece despedirme, pero estoy muy agradecida por el tiempo que he pasado aquí", explicó Hempe en un comunicado, nada más hacer efectiva su salida del Casademont.

El pasado curso, la pívot resultó decisiva en los éxitos del conjunto zaragozano, que logró acceder a la Copa de la Reina y participó también en los 'play off' por el título, tras haber finalizado la competición regular en la quinta posición de la tabla.

El Casademont, que comenzará la próxima semana su participación en la Eurocup, trabaja ya en la contratación de una nueva jugadora para reforzar el juego interior. En los tres encuentros disputados en el presente curso, Hempe ha promediado 14,7 puntos, 1,7 rebotes y 1,3 asistencias por choque en 25 minutos de juego (9,7 créditos de valoración). En la anterior temporada jugó 30 partidos, con unos registros de 13,5 tantos y 5,3 capturas por duelo.