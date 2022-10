Casademont Zaragoza: anclados en la zona de peligro

El Casademont Zaragoza no consigue remontar el vuelo. Finalizada la tercera jornada de competición, el equipo aragonés continúa anclado en la zona baja de las clasificación, después de contabilizar por derrotas sus tres primeros compromisos en la Liga Endesa. El último, disputado el pasado sábado en la pista del Gran Canaria, mostró el lado más duro del entrenador, Martin Schiller, que criticó las faltas «tontas e innecesarias» que realizaron sus jugadores. «Parecíamos una guardería», lamentó el técnico austriaco.

El conjunto zaragozano es uno de los tres que todavía no conoce la victoria en la presente campaña en la Liga Endesa. Los tropiezos frente a Obradoiro, UCAM Murcia y Gran Canaria le sitúan en una situación muy delicada, a pesar de que el curso todavía acaba de comenzar. Junto al Casademont, tampoco conocen el triunfo esta temporada el recién ascendido Basquet Girona, comandado por Marc Gasol, ni el Fuenlabrada, que visitará el pabellón Príncipe Felipe la próxima semana.

Estos tres equipos componen actualmente el vagón de cola de la competición, después de que el Real Betis y el Joventut inaugurasen este último fin de semana su casillero de victorias. Casi todo el mundo gana. Unos más, como el sorprendente Granada, el otro recién ascendido que ya suma dos triunfos, y otros menos, como el Unicaja o el Baskonia. Precisamente los vascos, que vienen de perder en sus dos últimos compromisos, serán los siguientes en medir la capacidad de reacción del Casademont.

Llegarán a Zaragoza después de caer ante el FC Barcelona (89-74) y el Lenovo Tenerife (79-85). Además, ambos conjuntos ya se vieron las caras hace unas semanas en el duelo de pretemporada, donde se impuso el Baskonia en una apretado y emocionante desenlace. Como ya ocurrió la pasada jornada, el cuadro aragonés llegará al choque acuciado por su necesidad de ganar. De lo contrario, incrementará aún más la incertidumbre acerca de su futuro más inmediato, después de firmar un negativo arranque de temporada 2022-23.

Cuestionado por la delicada situación que atraviesa el equipo, Martin Schiller fue muy claro en su última comparecencia tras caer en Gran Canaria. «Por supuesto que me preocupa, es mi trabajo. ¿Cómo no me va a preocupar?», dijo el preparador, que alzó la voz para mostrar públicamente su malestar. «Empezamos bien el encuentro en ataque y en defensa. Aunque el rival reaccionó, cuando estábamos aún ahí con 10-11 puntos de distancia, hemos cometido muchas faltas tontas e inaceptables. Faltas técnicas innecesarias que nos han lastrado. El final de mi equipo no me ha gustado nada», criticó Schiller.