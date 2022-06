Martin Schiller, entrenador del Casademont Zaragoza: "Quiero un equipo intenso en defensa y generoso en ataque"

“Quiero un equipo intenso en defensa y generoso en ataque”. Martin Schiller, el nuevo entrenador del Casademont Zaragoza, explicó este jueves, durante su presentación oficial en el Estadio Miralbueno El Olivar, que pretende construir un bloque “fuerte”, “sólido”, “competitivo” y “con mucho carácter”. Nada que ver con la indolencia, la apatía y la dejadez exhibidas por el cuadro aragonés la última temporada, y que pudo tener consecuencias devastadoras para la entidad: el descenso quedó a escasos centímetros de distancia. “No quiero hablar mucho del curso anterior, porque ya es pasado. Eso sí, me encantó la lucha que tuvo el equipo en el tramo final para salvar la categoría”, confesó el austriaco, quien recordó que ahora comienza “un nuevo proyecto”, con una plantilla “totalmente renovada” y que tendrá “la fortaleza defensiva” como principal seña de identidad.

“Estoy muy agradecido al club por esta oportunidad, muy orgulloso de esta etapa que afronto ahora en la mejor competición doméstica de Europa. Me motiva mucho este reto. Vengo a un club con tradición, con historia, y a una ciudad con muchos atractivos. Por ello, no me costó nada tomar esta decisión de firmar con el Casademont Zaragoza”, anunció el Schiller, quien será la piedra angular del proyecto deportivo y tendrá, por ello, una influencia decisiva en la confección de la plantilla.

“A la hora de aceptar la oferta del club, me gustó que hubiera muchos huecos en el equipo, que muy pocos jugadores siguieran con contrato en vigor. De esta forma, tengo la posibilidad, junto a Toni Muedra, de construir un equipo nuevo prácticamente desde cero. Queremos hacer un bloque interesante para la próxima temporada”, sostuvo el preparador austriaco, quien insistió en que “la defensa será la columna vertebral” de la escuadra aragonesa. “Por ello buscamos jugadores con un perfil defensivo determinado. Sin embargo, soy consciente de que el baloncesto se juega en los dos lados de la pista, por lo que tampoco vamos a descuidar el aspecto ofensivo”, aclaró.

"Estoy muy agradecido al club por esta oportunidad, muy orgulloso de esta etapa que afronto ahora en la mejor competición doméstica de Europa. Me motiva mucho este reto"

¿Cómo se define Schiller? “Soy un técnico flexible, capaz de adaptarse a diferentes situaciones, y creo mucho en la honestidad. Me describe el trabajo duro en el día a día. Quiero que los jugadores entiendan que mi intención es que ellos mejoren, que crezcan, que ofrezcan el máximo, que den un paso adelante en su carrera”, explicó el austriaco, quien recordó que, pese a su juventud (40 años), ya se ha nutrido “de culturas baloncestísticas muy diferentes”.

“Primero en Alemania, donde trabajé en varios equipos”, afirmó el entrenador del Casademont Zaragoza, en referencia a su etapa en el Düsseldorf (04-05), el TSG Bergedorf (05-06) y el Riesen Ludwigsburg (15-17), y también en la selección absoluta germana (2015-22). “Luego me marché a los Estados Unidos, donde se juega de manera muy distinta”, añadió Schiller, quien permaneció tres temporadas en el Salt Lake City Stars (2017-20), en la G-League -la Liga de desarrollo de la NBA-. “Y posteriormente estuve en Lituania, en el Zalgiris Kaunas, donde pude entrenar también en la Euroliga”, señaló el austriaco. “He experimentado giros de 180 grados a los que he tenido que adaptarme, y ahora me toca adaptarme a una exigente competición como la ACB”, insistió.

"He experimentado giros de 180 grados a los que he tenido que adaptarme, y ahora me toca adaptarme a una exigente competición como la ACB"

Schiller también se refirió a la afición aragonesa: “Diferentes personas me han hablado mucho de los seguidores del Casademont, y sé que es una afición entendida, exigente, que apoya en todo momento, así que estoy con muchas ganas de conocerla”, confesó el técnico, quien consideró que “es todavía muy pronto” para marcarse objetivos: “No podemos hablar de eso ahora mismo, porque aún no tenemos jugadores”, advirtió el técnico del cuadro aragonés. “Una vez tengamos ya cerrada la plantilla, entonces será el momento de valorar a qué metas podemos aspirar”, agregó.

El entrenador del equipo zaragozano, además, expresó su confianza en los valores de la cantera. De hecho, sostuvo que el desarrollo de los jóvenes “es algo inherente a su trabajo”, y dijo estar “muy orgulloso de haber contribuido” al crecimiento de diferentes jugadores a lo largo de su carrera.

Por su parte, el director deportivo del Casademont Zaragoza, Toni Muedra, anunció que Martin Schiller “viene con mucho entusiasmo, con las ideas muy claras”, además de subrayar que cuenta “con un recorrido ya probado al más alto nivel” y que asume con seguridad “el importante reto de recuperar la ilusión de la gente”, después de un año especialmente convulso. "La intención es ofrecer un buen baloncesto, devolver la alegría a los aficionados y empujarles a que vuelvan al pabellón. Y para ello hemos apostado por un entrenador preparado, que ofrece un juego vistoso, al que le gusta trabajar en el día a día y al que le importan los jugadores jóvenes", concluyó.