El Casademont Zaragoza espera a sus rivales en la Champions League

El Casamont Zaragoza conocerá este martes a sus rivales en la segunda fase de la Champions League, a la que acude como cabeza de serie tras haber finalizado líder de su grupo en la ronda inaugural. El sorteo se celebrará a las 16.00 en la Casa del Baloncesto Patrick Baumann, en la localidad suiza de Mies, para determinar los emparejamientos de los 16 conjuntos clasificados.

El Casademont Zaragoza accedió a la siguiente fase como líder del Grupo D, donde compitió con el Nizhny Novgorod ruso –clasificado como segundo– y con el Start Lublin polaco y el Falco Szombathely húngaro, ambos eliminados. El conjunto aragonés contabilizó cinco victorias y una sola derrota en la ronda inaugural, en un nuevo formato del torneo, con sólo cuatro equipos por grupo, que castigaba con severidad cualquier tropiezo inesperado.

Al margen de la escuadra zaragozana, también acuden como líderes de sus respectivos grupos el San Pablo Burgos, el Tenerife, el Brose Bamberg, el Hapoel Unet-Credit Holon, el Strasburgo, el Tofas Bursa y el Turk Telekom.

Por su parte, los ocho conjuntos que integrarán el bombo 2, al haber finalizado la primera ronda en la segunda posición de la tabla, son el AEK de Atenas, el Dinamo Sassari, el Nymburk, el Brindisi, el Igokea, el Nizhny Novgorod, el Pinar Karsiyaka y el VEF Riga.

Esta segunda fase, la competición constará de cuatro grupos, con cuatro equipos cada uno, que se medirán en formato de ida y vuelta –seis partidos en total–, tal y como sucedió en la primera ronda. Los dos primeros de cada grupo se clasificarán para la Final a Ocho, fijada inicialmente para la primera semana de mayo (del 5 al 9).

El sorteo cuenta con algunos condicionantes. Entre ellas, que los clubes que ya se enfrentaron en la primera fase no podrán coincidir ahora en el mismo grupo. Además, los grupos estarán compuestos por dos equipos que finalizaron líderes la ronda anterior y por dos segundos clasificados. No existe, sin embargo, restricción alguna de países, por lo que el Casademont Zaragoza podría acabar en el mismo grupo que el San Pablo Burgos o el Tenerife. Por el contrario, el conjunto aragonés no podrá medirse en la segunda fase con el Nizhny Novgorod ruso. En la anterior edición del torneo, los aragoneses finalizaron cuartos tras una Final a Ocho celebrada en Atenas el pasado mes de octubre.