El Levitec Huesca no puede empezar el curso con triunfo

Con movilidad, con intensidad, con rapidez, tal y como quiere su entrenador David Gómez, el Levitec Huesca fue capaz este sábado de ponerle las cosas muy difíciles durante la primera parte a uno de los conjuntos llamados a dominar el grupo B de la LEB Oro esta temporada, el Coviran Granada. Sin embargo, el despliegue físico necesario para contrarrestar el poderío del rival hizo que finalmente los oscenses acabasen cayendo en el primer partido de la temporada.

Sin Butler, el último refuerzo que todavía no se ha podido incorporar, sin los lesionados Gella y Corvalán, y sin David Cubillán, que no pudo ser inscrito en el acta por problemas con su transfer, los peñistas se presentaron en Granada con un único base puro, Jacob Round, jugador llegado para completar los entrenamientos. A pesar de todas las dificultades, incluida una atípica pretemporada, los visitantes sorprendieron de inicio a sus contrincantes. ConCarter como estilete, el primer cuarto fue de color verde. Se cerró con un 16-24, pero en él se llegó a ver un 11-22.

En el segundo acto, el esfuerzo comenzó a pasar factura en un bloque con solo nueve jugadores para rotar. Con acierto exterior las distancias se fueron recortando e incluso desaparecieron (31-31). Aún así, el Levitec acabó yéndose a los vestuarios por delante (38-40).

En la reanudación, un parcial de 10-2 confirmó el cambio de tendencia en el choque. La desventaja se disparó hasta los quince puntos e hizo que de cara a los últimos diez minutos el choque se pusiese cuesta arriba para los de Gómez, que intentaron la remontada, pero que no la lograron.

Ficha técnica

Coviran Granda (89): Bropleh (20), Murphy (15), Martínez (5), Costa (8), Fall (7), -cinco inicial-, Bortolussi (4), Bressan, Díaz (6), Pardina (10) e Iriarte (14).

Levitec Huesca (75): Carter (21), Omogbo (14), Lafuente (4), Rosa (10), Parejo (4), -cinco inicial-, Round, Urdiain (6), Giraldez y Vilá (16).

Parciales: 16-24, 22-16, 32-16 y 19-19.

Árbitros: Muñoz, García y Ortiz. Sin eliminados.