Fisac: "La llegada de Javier Zamora ha dado credibilidad a Estudiantes"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado que la llegada de Javier Zamora al banquillo del club madrileño, su rival de este sábado en la Liga ACB, ha dado "credibilidad al club y al proyecto".

"Ahora es el momento más sólido de Estudiantes y ya sabemos lo que significa Estudiantes en la Liga por carácter, ambición, ilusión, empuje y por la gente que tiene detrás. Va a ser un partido de máximo nivel", ha añadido el técnico del equipo aragonés en rueda de prensa.

Éste ha explicado que los cambios de jugadores que está haciendo su rival se deben "a intentar ser un grupo que tire en el mismo sentido".

"Cuando a veces tienes dificultades en esta Liga es porque cuentas con jugadores que son demasiado egoístas, más de lo normal y Zamora está consiguiendo que sean un grupo que trabaja en el mismo sentido, que tiene una defensa colectiva, que está armando estas cosas y la llegada de Edwin Jackson, y de alguno más que irán incorporando, les va a aportar un grado de frescura importante", ha apuntado.

El preparador del conjunto "rojillo" dice no creer en los equipos que no juegan con sentimiento y no tienen las ideas claras y ha apuntado que con Zamora el Estudiantes es "el más claro de toda la temporada".

Preguntado por si el enfrentamiento puede ser un partido trampa, dado que el conjunto colegial es colista de la competición, el técnico segoviano ha advertido de que "todo el mundo sabe por lo que está jugando y es muy complicado que nadie regale un partido".

"Todo el mundo sabe lo que se está jugando, que es una de las cosas más importantes, saber cuál es tu objetivo y pelear por él. Ellos no tienen ninguna duda sobre por qué están luchando y eso conlleva que sea un partido importantísimo", ha destacado.

Por ello, ha resaltado que el Casademont Zaragoza tiene que igualar el grado de importancia que tiene el encuentro para su rival sabiendo lo que se está jugando.

"Lo único que me preocupa es que mis jugadores sepan cuáles son nuestros objetivos y la realidad y cómo debemos actuar cada día, que tengamos esa sensación de trabajo, esfuerzo y sufrimiento, pero sobre todo de respeto. Es lo que más que me preocupa", ha subrayado.

A este respecto ha añadido que no sirve de nada todo lo que se haya hecho anteriormente o estar por encima en la clasificación porque por eso no regalan un 10-0 de inicio.

"Yo he estado en equipos que se jugaban la vida en este tercio final de la Liga y se mata por ganar, se sufre hasta el último extremo y se da hasta la última gota por ganar y quiero que mi equipo tenga esa sensación de sufrir por ganar, no quiero comodidad", ha apostillado.