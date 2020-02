Jason Thompson: "Quiero ayudar al equipo a controlar las dos pinturas"

Jason Thompson ha sido presentado en la mañana del miércoles como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El norteamericano, que lucirá el dorsal 33 y ya ha entrenado con sus nuevos compañeros, es el último refuerzo rojillo y llega para reforzar la pintura tras la baja de Javier Justiz durante toda la temporada. "Estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad", ha declarado Thompson en su presentación, en la que también ha aclarado sus metas para con el conjunto zaragozano: "Quiero ayudar al equipo a controlar las dos pinturas, creo que tengo capacidad para ello".

El director deportivo del Casademont Zaragoza, Pep Cargol, ha aseverado que en el club "estamos muy contentos de que Thompson se haya incorporado", y ha añadido que el norteamericano llega "para ayudarnos a seguir compitiendo y a seguir creciendo". La lesión de rodilla de Justiz ha hecho que el club zaragozano tenga que acudir al mercado para reforzarse y aunque no pudo incorporar al ansiado pívot antes de la Copa del Rey de Málaga, Jason Thompson ha sido finalmente el elegido para hacer frente a esa "necesidad en la posición de '5'", como ha señalado Cargol.

El jugador norteamericano se ha mostrado muy ambicioso: "Espero poder ayudar en las dos competiciones y ojalá que logremos ganar uno de los dos campeonatos", además de feliz por su regreso a Europa tras su paso por el Fenerbahce en la temporada 2017-2018. "Es genial estar aquí en Zaragoza, estoy muy contento y agradecido por esta oportunidad. Sé que el club está haciendo una grandísima temporada tanto en Liga como en la Champions League", ha señalado.

Thompson llega a Zaragoza para tener impacto desde el primer momento aunque existen ciertas dudas respecto a su ritmo competitivo ya que en se encontraba jugando esta campaña en los Beijing Royal Fighters de China hasta que se suspendió la competición por la plaga de coronavirus. Para paliar esta posible carencia, el pívot tiene claro que tiene que tirar de experiencia. "Soy un veterano y he jugado en partidos importantes, aunque mi situación no es la ideal porque no tengo casi tiempo para aprender los sistemas del club tanto en ataque como en defensa, pero voy a intentar hacerlo lo antes posible para tener un gran impacto en la competición y en el equipo", ha explicado.

Sus números este curso estaban siendo importantes: 24 partidos en la Liga China, 29.3 minutos, 13.2 puntos, 10.9 rebotes, 1.4 asistencias y un 63.4% de acierto desde el libre. El norteamericano tiene claro cuáles son sus virtudes. "Quiero ayudar al equipo a controlar las dos pinturas, creo que tengo capacidad para ello. Soy un buen reboteador, me gusta correr la pista y quiero aportar en los dos lados de la cancha para tratar de ayudar a ganar partidos", ha aseverado. Thompson también se ha mostrado como un jugador ambicioso ya que además de desear conseguir un título esta campaña con el Casademont, también ha declarado que podría ser uno de los mejores pívots de la Liga ACB: "Es uno de mis objetivos además de el de ser productivo".