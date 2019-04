El Levitec, obligado a ganar frente al colista

Al Levitec solo le vale un resultado, la victoria. Los oscenses reciben este domingo a partir de las 19.00 en el Palacio de los Deportes al Araberri, colista de la LEB Oro, conscientes de que para seguir albergando esperanzas sólidas de entrar en los ‘play off’ no pueden volver a permitirse un tropiezo como el de su último compromiso, también como local, con el Força Lleida (74-77), un rival directo. A falta de tres jornadas para el final de la temporada regular, los de Arenas son décimos, es decir un puesto por debajo de la línea que marca quiénes pelearán por el ascenso, empatado con el Valladolid, con el que aún debe jugar, a 17 triunfos y con uno menos que el Palencia, el Granada y el Melilla. Por detrás, los ilerdenses, que ya han jugado esta semana, cayeron con el Leyma Coruña (88-90) y se quedan con 16 marcadores favorables.

Los altoaragoneses, que contra el Oviedo y el Castelló parecían haber recuperado el buen tono competitivo después de una segunda vuelta irregular, esperan que su último partido haya sido un accidente fundamentado en un mal último cuarto, especialmente en defensa; recibieron 26 puntos. A este respecto, su entrenador cree que ahora deben salir "a por todas" y "ser más contundentes".

Enfrente se encontrarán a un conjunto que engarza nueve derrotas consecutivas que le han hundido en el fondo de la tabla y que tiene una necesidad atroz de darse una alegría. De no conseguirlo consumará el descenso y aún imponiéndose en Huesca podría no ser suficiente en función de lo que ocurra en otros pabellones. En las últimas jornadas está empleando una rotación corta en la que el base Robinson, con una media de 19,9 puntos es una de sus principales amenazas. En las filas de los vitorianos se encuentra el zaragozano y ex del Peñas Marcos Portalez.

En la primera vuelta, el resultado fue de 81-87 para los altoaragoneses. Dentro de un buen trabajo coral, sobresalieron Haws y Nurger, uno de los peñistas más entonados en este final de curso. Tras el choque con el Araberri, el Levitec visitará La Coruña y recibirá al Valladolid.