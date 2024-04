Resumen de División Honor Infantil: Gran victoria del Racing Zaragoza en Juslibol superando a un Amistad que no tuvo el día

Sacó adelante el Racing Zaragoza con más comodidad de la esperada, un encuentro que se antojaba de mucha exigencia, pero en el que los pupilos de Diego Tiberio no concedieron opciones al Amistad. Seguro que el penalti señalado en los primeros instantes condicionó lo que se vio después. Una pena máxima protestada por el bando local, que sea como fuere, Beltrán no perdonó desde los once metros. Las ocasiones más claras siempre fueron racinguistas, con las ideas más claras en la parcela ofensiva. Un larguero de Héctor dio paso a dos tantos más antes de la pausa del descanso, el 0-2, una vaselina de Bescós, muy meritoria por la gran altura del meta local, y un remate cruzado de Youssef dejaban casi todo sentenciado. Pudo engancharse el Amistad en su único acercamiento claro, pero el tiro dentro del área salió defectuoso. Una falta lateral que no fue blocada por Parfect, dejando el balón a placer a Domingo, que de cabeza, colocó el marcador final. Muestra de poderío del Racing ante un rival complicadísimo.

No pudo sumar el San Gregorio por segunda semana consecutiva ante un rival turolense. Si la semana pasada vencían al Teruel, esta vez la visita a la capital del torico no se saldó con el mismo signo, cayendo por la mínima, haciéndolo de manera dura, encajando a tres minutos de la finalización, y reduciendo de paso sus posibilidades de salvación, en una parte final de la temporada en la que deberán vencer casi todo lo restante. El Atlético Teruel, con la temporada solventada, buscará intentar quedar lo más arriba posible en otro año magnífico.

Triunfo ya sí que parece que tranquilizador y valedero para asegurar la permanencia del Ebro sobre el Stadium Casablanca en La Almozara. El tanto de Casorrán valió su peso en oro para un equipo que tras mucho pelear por fin ve la luz tras un año exigente. Además, se acercan en la tabla al Casablanca, al que ahora acechan a un punto nada más de diferencia.

Llega a la treintena de puntos El Olivar, después de obtener su victoria más amplia de la temporada sobre un Teruel ya entregado a su destino. Matinal para el recuerdo del olivarero Artieda, que marcó cinco de la media docena de los tantos de su equipo.

Dos goles en cada periodo le otorgaron un confortable triunfo al Montecarlo ante el Unión la Jota Vadorrey. Partido desequilibrado que resolvieron los rojillos con autoridad y sencillez.

Le tocó ponerse el traje de faena al Huesca, ya que el Balsas le dio un susto inicial del que le costó recomponerse. Resultó fundamental el lograr igualar nada más arrancar el segundo periodo para posteriormente hacerse con un triunfo que acabó siendo más cómodo de lo que pareció según el primer transcurso.

FICHAS TÉCNICAS, RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN:

AMISTAD 0-4 RACING CLUB ZARAGOZA

Amistad: Parfect, Idoipe, Civera, Álvaro, Mesa, Del Haro, Mateo, Alejandro, Lapusan, Iker López y Leo

Racing Club Zaragoza: Alberto, Domingo, Arévalo, Cámara, Beltrán, Javier, Youssef, Vives, Héctor, Mateos y Bescós

Goles: 0-1, min. 5: Beltrán, de penalti. 0-2, min. 26: Bescós. 0-3, min. 32: Youssef. 0-4, min. 40: Domingo.

Árbitro: Rodrigo Santos. Amonestó a Álvaro, Del Haro; y a Héctor.

ATLÉTICO TERUEL 2-1 SAN GREGORIO

Atlético Teruel: Marcos, Samuel, Tomás (Guillén, 36), Torres (Mochales, 36), Barquero, Pamplona, Aitor (Rodrigo, 42), Jaramillo (Mesado, 36), Álex (Alfonso, 55), Guillermo e Hinojosa.

San Gregorio: Jorge, Azón, Gimeno, Akram, Roberto (Kevin, 45), Nastase, San Nicolás, Serrano (Mesa, 50), Adrián (Pardos, 50), Yahya (Sanz, 45) y Saz.

Goles: 0-1, min. 28: San Nicolás. 1-1, min. 50: Hinojosa. 2-1, min. 67: Pamplona.

Árbitro: Gómez Zorraquino.

EL OLIVAR 6-0 TERUEL

El Olivar: Luis (Algaba, 36), Pelegrín, Platard, Bruno (Báguena, 40), César (Lucas, 40), Alfonso, Elvira, Borque, Morera (Iyad, 40), Artieda (Moreno, 36) y Ramos.

Teruel: Joaquín (Guallar, 36), Yago, Esteban (Cebollero, 45), Alonso, Álex, Villamón, Marcos (Tomás, 36), Carlos, Aparicio (Matheo, 45), Forcén y Torrejón (Nacher, 36).

Goles: 1-0, min. 8: Platard. 2-0, min. 10: Artieda. 3-0, min. 17: Artieda, de penalti. 4-0, min. 24: Artieda. 5-0, min. 27: Artieda. 6-0, min. 33: Artieda.

Árbitro: Pardo García.

EBRO 1-0 STADIUM CASABLANCA

Ebro: Alejandro, Eric, Gavela, Ionut, Nicolás, Aguarón, Erik (Hugo Sanz, 50), Cester, Casorrán (Raúl, 55), Marquina y Hatim.

Stadium Casablanca: Andrés, Escuder (Contreras, 55), Valero (Monzón, 49), Senante, Clemente (Gonzalvo, 55), Fraj (Fraguas, 63), Gracia, Gonzalo (Palacio, 63), Alejandro, Muñoz y Pérez.

Goles: 1-0, min. 32: Casorrán.

Árbitro: Pascual Arjol. Amonestó al local Eric y al visitante Alejandro.

MONTECARLO 4-0 UNIÓN LA JOTA VADORREY

Montecarlo: Izan, Salvatierra (Campillo, 45), Escriche, Navascués, Daniel, Kevin, Tello, Gasca, Alegre (Lafuente, 41), Gomis (Corbinos, 41) y Auseré (Fuentes, 45).

Unión la Jota Vadorrey: Héctor, Sara (Argente, 36), Iván, Mario (Asier, 55), Abella, Najar, Killian, Eric (Piñeiro, 45), Casas, Kevin (Rayan, 45) y Sambou.

Goles: 1-0, min. 13: Kevin. 2-0, min. 15: Escriche. 3-0, min. 39: Auseré. 4-0, min. 51: Kevin.

Árbitro: Pereda Murillo.

BALSAS PICARRAL 1-3 HUESCA

Balsas Picarral: Pablo, Artigas (Grima, 58), Ormaz, Mateo (Samuel, 54), Gil, Bahamonde, Sika, Garralda (Nicolás, 36), Peña (Aarón, 54), Villar e Ismael (Mariñosa, 44).

Huesca: Eric, Losfablos (Giménez, 36), Ramiro, Giral, Royo, Yoel (Anchel, 50), Broto (Hereza, 58), Jaime, Moreno (Carrera, 58), Bermejo (Palomar, 36) y Bruno.

Goles: 1-0, min. 13: Gil. 1-1, min. 38: Jaime. 1-2, min. 48: Bruno. 1-3, min. 61: Ramiro.

Árbitro: Bernad Martín. Amonestó al local Ormaz.

FB FRAGA - REAL ZARAGOZA (DOMINGO 11.30)

FB Fraga:

Real Zaragoza:

Goles:

Árbitro: Gabarre Marco.

MONZÓN FB - OLIVER (DOMINGO 12.30)

Monzón FB:

Oliver:

Goles:

Árbitro: Aguado Palacio.

CLASIFICACIÓN:

1º Real Zaragoza 69 puntos (1 partido menos)

2º Racing Club Zaragoza 63 puntos

3º Huesca 57 puntos

4º Amistad 56 puntos

5º Montecarlo 49 puntos

6º Atlético Teruel 43 puntos

7º Oliver 42 puntos (1 partido menos)

8º Balsas Picarral 30 puntos

9º El Olivar 30 puntos

10º Stadium Casablanca 28 puntos

11º Ebro 27 puntos

12º Unión la Jota Vadorrey 27 puntos

13º FB Fraga 18 puntos (1 partido menos)

14º Monzón FB 16 puntos (1 partido menos)

15º San Gregorio 10 puntos

16º Teruel 5 puntos